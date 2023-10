OPINIÓN: Físico comparte su plan para observar un eclipse solar

Nota del editor: Don Lincoln es un científico senior en Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi. el es un autor Muchos libros científicos.incluyendo sus obras más recientes”El sueño inconcluso de Einstein: progreso práctico hacia una teoría del todoTambién produce una serie de… Vídeos de educación científica.. SIGUELO Facebook. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Escena Más opinión En CNN.





El sábado por la mañana, el dragón se comerá el sol. Si puedes, deberías salir y verlo; Será una vista asombrosa.

Estas descripciones poéticas de los eclipses solares se pueden ver en algunos de los registros astronómicos más antiguos, él acuñó Por astrónomos chinos hace más de 4.000 años. Para ahuyentar al dragón y restaurar el orden natural de las cosas, la gente hará esto. Golpeando sartenes y gritando fuerte. Y siempre funcionó. El dragón abandonó el sol y la luz regresó.

Nuestra comprensión moderna del fenómeno del eclipse solar es más mecánica, incluido el movimiento de la luna, pero incluso hoy en día, los eclipses son una experiencia impresionante. Pero, más que eso, es una experiencia humana, una en la que personas de todo el mundo y a lo largo del tiempo pueden compartir un momento de maravilla cósmica.

Vi mi primer eclipse solar en el patio de la escuela. Era invierno y los niños estaban haciendo muñecos de nieve, deslizándose colina abajo y disfrutando del aire frío. El cielo estaba absolutamente perfecto para ver el eclipse. Era uno de esos días nublados con una fina capa de nubes que dejaban entrar suficiente luz para poder ver el sol sin entrecerrar los ojos. El sol era un disco plateado pálido, rodeado por un cielo gris claro. Cuando la luna empezó a pasar frente al sol, los niños se detuvieron a mirar. La festividad se prolongó ese día, mientras la luna eclipsaba constantemente al sol, hasta que todo lo que quedó del sol fue una media luna plateada. Tanto profesores como estudiantes se unieron para disfrutar de la vista.

Este primer eclipse fue sólo parcial y pasarían muchos años antes de que viera un eclipse completo. De hecho, el primer eclipse solar total que vi ocurrió En 2017. Reservé el hotel con un año de antelación. El lugar que elegí fue en el sur de Illinois, cerca de donde podría experimentar la vida. Duración máxima del eclipse Y también cerca de una importante intersección de autopistas para poder moverme rápidamente, en caso de que el cielo nublado amenace mis planes.

Pero tuve suerte. El cielo estaba despejado y me quedé en el estacionamiento del hotel mirando cómo la luna cubría el sol. Cuando comenzó el eclipse, miré hacia arriba a través de gafas oscuras. Entonces llegó el momento de la totalidad y me quité las gafas. Durante poco más de dos minutos y medio viví mi primer eclipse total, donde vi el Sol oscurecido, corona solar Y el extraño color del resto del cielo.

En ese momento yo no era un científico. Yo era simplemente alguien fascinado por el espectáculo astronómico. Me imaginé lo que debió haber sido para los pueblos antiguos que no entendían la mecánica celeste ver desaparecer el sol. Debe haber sido una mezcla de miedo y temor religioso.

Para que conste, me llevé el bote sólo por si acaso. El dragón se asustó. De nada.

El sábado aparecerá otro eclipse. a Una gran parte del paísComienza a lo largo de la costa de Oregón y avanza a través de Texas antes de pasar por partes de Centro y Sudamérica. Este será un evento único. En lugar de ser un eclipse total, donde el sol queda completamente oscurecido, será un eclipse anular. En el momento de máxima cobertura, un fino anillo de luz solar rodeará la Luna – “Anillo de Fuego” en el cielo.

Un eclipse anular ocurre cuando la luna está… más lejos (o casi más lejos) de la tierra. Al estar más distante, parece más pequeño y por tanto no bloquea completamente el Sol. Pero incluso ese fino círculo exterior de luz solar es muy brillante, lo que significa que deberías Ten cuidado Al observar el evento, mirar directamente al sol puede llevar a… Visión alterada O, en algunos casos, ceguera. Se recomienda que los espectadores utilicen gafas homologadas para eclipses o proyectores solares para su protección.

Si eres una de las personas afortunadas que vive bajo… Ruta de máxima coberturaDefinitivamente deberías salir y buscar. Pero incluso para aquellos de ustedes que viven en lugares donde la cobertura de la luna es solo parcial, vale la pena disfrutar de la vista. A menos que seas cazador de eclipsesSólo verás unos pocos eclipses en tu vida. Asegúrate de ver esto.

Por muy maravilloso que sea este eclipse, los estadounidenses tienen otro evento celestial que esperar a. El 8 de abril de 2024 un Eclipse total Comenzará en el Pacífico Sur y luego pasará por México y Estados Unidos, comenzando en Texas antes de dirigirse hacia Detroit, luego sobre Montreal y hacia el Atlántico Norte. De hecho, reservé mi hotel bajo el camino de la totalidad, nuevamente ubicado en el cruce de carreteras en caso de una desafortunada nubosidad.

Vivimos en un constante flujo y reflujo de trabajo, familia, quehaceres y responsabilidades. Sin embargo, hay algunos eventos que vale la pena tomarse un momento para disfrutar. Espero que usted, como millones antes que usted, deje de hacer lo que está haciendo y vuelva la vista al cielo. No te arrepentirás.

Este artículo se ha actualizado con información de seguridad sobre la visualización del eclipse.