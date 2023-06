Reseña de la serie mexicana ‘Madre de Alquiler’

Estos días netflix serie creada aida guajardo y producido Comunicación Argos, ambientada en México: entre el drama y la telenovela. Consta de 24 episodios, cada uno con una duración aproximada de 40 minutos, y también aborda temas importantes como la maternidad, las castas, las relaciones humanas y el poder. Madre de Alquiler Sigue liderando el ranking. Se trata de un repaso a los primeros capítulos que dan comienzo a la historia, que deja muchas puertas abiertas y sugiere giros y vueltas constantes, abordando temas candentes como la gestación subrogada en el debate mediático actual.

conspiración de Madre de Alquiler

julia (Leticia Calderón) y Carlos (luis ernesto franco) Una pareja de la Ciudad de México quiere a toda costa un hijo, sobre todo a petición de su madre que manda a toda la familia.

Tienen un último embrión para intentar la reproducción asistida. Yenin uterino selectivo (Shani Lozano), una mujer india acepta a su padre solo para salir de prisión. El hombre es encarcelado por tenderle una trampa a Yeni y convencerla de hacer el trabajo debido al asesinato en un tiroteo organizado por la propia madre de Carlos. Después, un salto en el tiempo Nos muestra directamente a una mujer que se pone de parto y a una mujer a punto de dar a luz a mellizos. De repente vemos a Yeni en un banco, con un niño en brazos; El otro gemelo, Julia y Carlos, murió por asfixia del cordón umbilical durante el parto.

Todavía aturdida, la niña se enfrenta a los peligros de sus matones y sus matones y trata de entender qué pudo haber pasado. La familia de Carlos, en cambio, comienza a hacer preguntas sobre temas ambiguos; Nosotros, la audiencia, aprendemos a través de flashbacks y presagios, detalles que no conocemos. Con un ritmo jabonoso que llama la atención con la llegada de nuevos personajes necesarios para otros encuentros de la historia, así la madre de aguilar toma forma

Madre de Alquiler: Colores de jabón en la Ciudad de México

Muchos temas se discuten siguiendo la historia de la subrogación de Yeni; Es difícil tomar en serio episodios y personajes sin considerar el marco de telenovela que inevitablemente los rodea. En realidad no estamos ante un documental, sino ante una historia que toca existencias duras y trata de conocer sus acontecimientos: fuertes contradicciones sociales en México, exclusiones marginales, despiadados juegos de poder modelados sobre la fuerza engañosa. Hay personas “poderosas” que deciden el destino de una familia, pero también el destino de los demás, como lo encarna aquí Matrias (la madre de Carlos) que maneja los hilos del destino de su familia como una experta titiritera. Ella tiene el control de todo, ella decide qué decirle a quién. Por otro lado, Leni y su familia son de orígenes humildes y ancestrales, indígenas que alguna vez habitaron los territorios de América del Sur, y por ello aún son marginados y discriminados en la década del 2000 en la que transcurre la historia. Estás un poco forzado, pero ayuda a mantener esta división maniquea que se suma al drama).

Un párrafo muy persuasivo y bien construido transmite bien esta distinción a través de la edición. Estamos en Nochevieja y por un lado vemos a los “poderosos” celebrando el fin de año con su prosperidad y habiendo encontrado por fin una persona para hacer su hijo. Lenny, por otro lado, asa con su padre en prisión, a través de los barrotes de una celda oscura, vacía y desnuda, con una sola bombilla encendida como única fuente de luz, y creen que asar con vasos de papel los salvará. .

La historia de Leni entra en el debate actual sobre la gestación subrogada. Posteriormente, inevitablemente y debido a la trama, la historia se convierte en otra cosa con giros intrigantes ya veces ridículos, pero el género lo requiere. Por lo tanto, no sorprende que los temas macro se manejen un poco “a la ligera”. No hay demasiado enfoque en él, no hay mucho diálogo moralizante o filosófico de los personajes. Patetismo y sobre los eventos que impulsan el motor de la historia. La narración de la historia no sigue un curso lineal, sino que una serie de saltos en el tiempo y un montaje lento y prolongado ayudan a crear suspenso y la atención del espectador.

Como se puede ver Madres de Alquires En ese día netflix de 14 de junio de 2023.