Rendimiento de Wall Street en la sesión del 6 de octubre de 2023

Principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron la parte superior La última sesión de la semana, en una jornada marcada por una mayor volatilidad tras el diferencial Datos de empleo de EE. UU. correspondiente al mes de septiembre.

El índice Dow Jones subió un 0,87% hasta 33.408 puntos, mientras que el índice S&P 500 subió un 1,18% hasta 4.309 puntos. El índice Nasdaq obtuvo mejores resultados (+1,6% hasta 13.431 puntos).

Las acciones del sector financiero están subiendo. Goldman Sachs y JPMorgan Chase subieron un 0,64% y un 1,54%, respectivamente. American Express también obtuvo buenos resultados (+1,52%).

Pero un mal día para Exxon (-1,67% a 107,17 dólares), tras los rumores sobre la posible adquisición de Pioneer Natural Resources por parte del gigante petrolero.

Tesla llega parcialmente (+0,18% a 260,53 dólares). El gigante automovilístico ha anunciado planes para reducir los precios de los vehículos Model 3 y Model Y en Estados Unidos.