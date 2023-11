Rendimiento de Wall Street en la sesión del 2 de noviembre de 2023

Principales índices bursátiles estadounidenses registrados Aumenta menos del 2%.

El índice Dow Jones subió un 1,7% a 33.839 puntos, mientras que el índice S&P 500 subió un 1,89% a 4.318 puntos. Comportamiento similar al del índice Nasdaq (+1,78% hasta 13.294 puntos).

Definitivamente una sesión positiva para Starbucks. (+9,48% hasta 100,01 dólares), tras la publicación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2022/2023, el período cerró con ingresos y ganancias por acción por encima del consenso de los analistas.

Los resultados trimestrales también fueron mejores que las expectativas. PayPal (+6,58% a 55,06 dólares) y comprar (+22,4% a 59,7 dólares).

Por el contrario, el informe trimestral de Moderna fue decepcionante. (-6,52% a 71,23 dólares), lo que mostró una pérdida por acción superior al consenso. Además, la dirección de la farmacéutica ha rebajado sus estimaciones de ventas para el bienio 2023/2024.