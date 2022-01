Reino Unido, el Partido Conservador ahora también pide la renuncia de Boris Johnson después de la ‘puerta del partido’: más del 60% del apoyo de su partido

Todos están enojados con el primer ministro británico Johnson y varios partidos piden su renuncia. Su disculpa durante la sesión de la Cámara de los Comunes No fue suficiente para calmar los ánimos y, de hecho, descubrir su participación en fiesta organizada En cierre completo, en jardines derribando S ten que estuvieron presentes cientos de personasIncluso dentro de su propio partido. De hecho, según lo que guardián, mas que 60% de diputados conservadores ella ahora esta a favor resignación del jefe de gobierno. Incluso los defensores del Partido Conservador, Guillermo y rajPresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Administraciones Públicas y Vicepresidente de la Cámara de Representantes Comité de 1922 (El grupo conservador en la Cámara de los Comunes) se ha pronunciado enérgicamente, pidiendo la intervención del partido. el grupo escocés Desde el Partido Conservador, en palabras de su líder douglas rusosExpresó su apoyo a su renuncia. Ayer, el líder del opositor Partido Laborista cuidado EstrellaDurante su discurso en el Parlamento, ya había desafiado al primer ministro británico a dimitir. Starmer había calificado la disculpa de Johnson como “inútil”, acusándolo de cumplir mentir En el cámara y todo británico.

La causa del terremoto del “Party Gate”, según identificaron los medios británicos, fue la publicación de un correo electrónico enviado por el secretario privado del Primer Ministro, Martín Reynolds, a cien invitados donde se instó a los participantes a “traer una bebidaPero este es solo otro escándalo partidista ocurrido durante la pandemia: a8 de diciembre Último portavoz gubernamental de Cop26 en Glasgow, alegra Strattonella dejo de llorar De su papel a un video en línea que muestra a sus miembros principales bromeando sobre él Organizar una fiesta de cumpleaños Por violar las restricciones impuestas por el Corona virus En medio del período de cierre. En ese momento, Johnson dejó en claro a la Cámara de los Comunes que “lo hizo enojado Al ver este clip, se “disculpa” sin reservas por la ofensa que le ha causado al país” y ordenó una investigación inmediata de lo sucedido.

Pero ahora el objeto de la protesta es precisamente el primer ministro. Tras su disculpa vino una condena del público británico. El título principal del programa. guardián Hoy, 13 de enero, es: “El futuro del Primer Ministro es Al filo de la navaja Después de una disculpa partidista” e informes de ‘burlas’ generalizadas por afirmar que no se dio cuenta de que asistía a una fiesta. guardián También explicó que algunos parlamentarios están discutiendo abiertamente enviar algunos mensajes a graham Brady, presidente del Comité de 1922, pidiendo una moción de censura a Johnson. Brady no revelará cuántos mensajes ha recibido hasta que se alcance el umbral 54 votos, pero un ex ministro dijo que el número podría ser pronto 25. el veces Titulado su portada: Primer Ministro El rebelde se niega a renunciar a medida que las encuestas bajan más”, mientras que Tiempos financieros Él escribe: “Johnson Abordar las demandas conservadoras a dimitir tras asistir a la fiesta durante la clausura” y el diario inglés I Dice: “Yo conservador Pregúntale a Boris Johnson renunciar“.

En resumen, salir limpio esta vez parece complicado y para Pogo, aparentemente, la fiesta ha terminado (“la fiesta ha terminado” como el título Espejo diario En la portada del 12 de enero).