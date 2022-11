¿Recuerdas esa pancarta en Ternana, Azteca?

Comienza el Mundial y el recuerdo se remonta a México 86, cuando Lost Minds trajo la rojiverde al mundo.

los Copa del Mundo en Catar Comienza sin italia. Y Sin ni una sola llamada de Ternana. De hecho, el Mundial de Asia representó a uno de los 32 equipos del once inicial sin la rojiverde, así como la ex rojiverde. Pero si derney fútbol No hay mención de él en esta Copa del Mundo.Encuentra y recuerda En versiones pasadas. Y esto recuerda no puedo ir Una pancarta roja y verde En el momento México 1986 vino Expuesto a Estadio Azteca de Ciudad de México.

En la cara del Gran Diego. En La Copa del Mundo de 1986 se llevó a cabo en México.Y para qué Italia participó como campeona mundial defensoragrupo Mentes Perdidas Pudo traer lo suyo al altiplano mexicano. Bandera, se exhibió repetidamente en Liberati para los partidos de campeonato de Ternana en el Campeonato de la Serie C2. los Bandera roja y verde de Mentes Perdidas Se mostró más de una vezen el podio Y TV en vivo en todo el mundo. Con mucho cuidado observaron Incluso en las finales Esa versión fue exitosaArgentina encima de eso Alemania occidental. En esa ocasión, se tomó Una fotografía legendaria (lo que publicamos) que representa Diego Armando MaradonaPero En el fondo aparece Bandera roja y verde Firmado por el Comité Histórico.

Los ojos abiertos también en Qatar. ¿Alguna vez has visto, incluso allí, uno rojo-verde no brota en alguna parte …