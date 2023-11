¿Recuerdas a Rosa de Grazia, la ex bailarina de Amici? Celentano no creía nada en eso: en eso tenía razón

Rosa de Grazia hace tiempo que no aparece en la pantalla chica, así que sus fans amigos Se preguntan qué pasó con él. Averigüemos qué hace lejos de las cámaras

amigos Es el programa de televisión que permite a los jóvenes talentos llevar su pasión y su carrera. Mucha gente asiste a los exámenes, pero sólo unos pocos consiguen conseguir un asiento. Pero con los desafíos directos de alguien de fuera. Puede ser bendecido por la suerte..

Los estudiantes son evaluados y monitoreados constantemente por los profesores y definitivamente son los más estrictos. Rudy Zerbi Y Alessandra Celentano. Este último es conocido por sus duras críticas y No fue la excepción en ediciones pasadas con rosa de grazia.

Ella participó en un show de talentos. amigos Cuando tenía 21 añosPero primero participó en un episodio de Italia tiene talento Llega a la final. Asegúrese de tener en cuenta su educación en la escuela. Obélix baila a Simonetta Travagliati.

rosa ganó Lorella Cuccarini Mientras que para Celentano No habría tenido oportunidad de mejorar.. ¿Será esta la razón por la que desapareció de la pantalla chica? Ésta es la pregunta que muchos se hacen.

Curioso por la vida privada de Rosa de Grazia

En cuanto a su vida amorosa, Rosa estuvo en una relación con el cantante del colegio Canale 5 Hice. Una vez apagadas las cámaras, vivieron altibajos hasta que se despidieron unas semanas después del final de la aventura televisiva. Ellos no tienen Nunca se mencionan las razones por las que no hubo un final feliz..

Si se le ve con la emisora Mariasol BeaulieuOficializó la historia de amor con su peluquero andrea plaza, ex novio. Luego fue vista en compañía. Antonio Medugnoex Fiboni Dell Gran Hermano VIP 6. No está claro si la historia nació.Lo cierto es que la curiosidad del italiano también se centra en lo que está haciendo ahora desde el punto de vista profesional.

Una vida dedicada a tu pasión.

Echar un vistazo al perfil Instagram Está claro que Rosa todavía se dedica en cuerpo y alma al baile, a pesar de que Celentano siempre le dijo que no estaba apta para ello. Todos recordarán su capacidad de autocontrol ante las críticas que recibía constantemente. Luego en cierto momento expresó su molestia. Sin ir más lejos con las palabras.

La afición siempre la ha apoyado. Porque nunca dejó de seguir su sueño. Y con mucho sacrificio y paciencia se ha visto recompensado con creces.