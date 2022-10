Radiadores, fechas y nuevas normas de calefacción. Consejos para ahorrar (y qué cambia en la facturación)

Plan nacional de contención del consumo Gas: Bajo las nuevas reglas, yo radiadores Se ejecutará más tarde y se ejecutará durante menos días y menos horas por día. Una reforma que ayudaría a las familias italianas a afrontar un duro invierno y facturas caras Importante.

Calefacción, electrodos nuevos.

En detalle, durante el período de puesta en marcha de las fábricas “se reduce una hora por día y se acorta en 15 días el período de funcionamiento para la temporada de invierno 2022-2023, se pospone la fecha de inicio en 8 días y se adelanta la fecha adelante por 7 al final del año”. En presencia de “condiciones climáticas particularmente severas, las autoridades municipales pueden, por su propio motivo, permitir el encendido de los sistemas de calefacción de gas incluso fuera de los períodos especificados en el decreto, siempre que sea por un período diario reducido. Además, los valores de temperatura ​​​​disminuir el aire en un grado Celsius.” Así, el nuevo mapa de preparativos.

1) Zona A: 5 horas diarias del 8 de diciembre al 7 de marzo;

2) Zona B: 7 horas diarias del 8 de diciembre al 23 de marzo;

3) Zona C: 9 am todos los días del 22 de noviembre al 23 de marzo;

4) Zona D: 11 am todos los días del 8 de noviembre al 7 de abril;

5) Zona E: 13:00 todos los días del 22 de octubre al 7 de abril;

6) Zona F: Sin límites.

Las regiones de la Zona F suelen ser las de los Alpes. En la Zona A se encuentran Lampedusa y Puerto Imedocle. Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani en la Zona B; Nápoles, Imperia, Tarento y Cagliari VC; Roma, Florencia, Foggia, Ancona y Oristano en D; Milán, Turín, Bolonia, Aosta y L’Aquila en E.

renuncias

Los cortes tienen excepciones; En particular, no se aplica a los edificios utilizados como hospitales, clínicas, residencias de ancianos y similares, incluidos los destinados a albergar o cuidar a menores o ancianos, así como a las estructuras protegidas para la ayuda y recuperación de drogodependientes y otros. . Sujetos encomendados a los servicios sociales públicos; b) a las oficinas de representación diplomática y organismos internacionales, que no estén ubicadas en locales residenciales; c) Edificios destinados a jardines de infancia y guarderías. d) edificios utilizados como piscinas, saunas y similares; e) Los edificios destinados a actividades industriales, artesanales y similares en los casos en que las necesidades tecnológicas o productivas se vean obstaculizadas.

ahorro

Pero, ¿cuánto puedes ahorrar de esta manera? Según las estimaciones de ahorro del observatorio SOStariffe.it y Segugio.it, calculadas sobre tres consumidores típicos, la más útil es familias Este es el perfil con mayor consumo medio. ahorros en proyecto de ley Con la nueva normativa puede llegar a los 265 euros. Para hacer frente a la crisis energética invernal, también es recomendable adoptar algunas medidas beneficiosas para reducir el consumo y mejorar el uso del gas natural en el hogar durante los meses más fríos del año.

Horarios y temperaturas

El plan de contención, diseñado para racionar el gas y reducir el consumo de energía, cambia las fechas de encendido y apagado de calentadores. los calentadores Se encenderán después de ocho días y se apagarán una semana antes. Además, las gasolineras podrán operar una hora menos al día. La temperatura en la casa también debe reducirse: en lugar de 20 grados, la temperatura máxima permitida ahora es de 19 grados, con una tolerancia de 2 grados que eleva el valor máximo a 21 grados. Los municipios tienen un margen de flexibilidad: podrán aumentar los límites en caso de condiciones climáticas especialmente adversas. Si el invierno resulta demasiado duro, podrán subir los límites con una medida justificada. Las nuevas reglas no se aplicarán a algunas estructuras como hospitales, jardines de infancia, piscinas y edificios utilizados para actividades industriales o artesanales que han recibido excepciones específicas.

los beneficios

Los beneficios variarán dependiendo del tipo de cliente. Tras la entrada en vigor de las nuevas normas, el estudio reveló que una persona podrá reducir el consumo de gas en unos 80 metros cúbicos, al tiempo que ahorrará una factura correspondiente de 163 €. Por otro lado, se supone que la pareja verá una reducción en su consumo de unos 100 metros cúbicos de gas, con el correspondiente ahorro en la factura de 204 euros. Sin embargo, las familias serán las mayores beneficiarias de la campaña de calefacción del gobierno. Una familia típica de cuatro podrá ahorrar 130 peces pequeños en gasolina, reduciendo el costo anual de 265 euros.

Consejos de volumen de consumo

La nueva normativa impone restricciones al consumo de gas “desde arriba”. No obstante, podemos seguir una serie de trucos más para afrontar el próximo otoño – invierno y asegurarnos de que no se convierta en un desagüe. En primer lugar, es bueno reducir el costo del gas. ¿Cómo podemos pagar menos por el gas natural por metro cúbico? Activando la oferta más ventajosa disponible en el mercado, seleccionándola a través del comparador de ofertas de electricidad y gas SOStariffe.it o a través de la aplicación dedicada. Actualmente, la mayoría de las tarifas son del tipo indexado: el precio del gas varía según las fluctuaciones de los precios del mercado mayorista, hacia arriba y hacia abajo.

La consecución del precio mayorista (generalmente con referencia al índice PSV) se produce con un incremento por parte del suministrador, expresado en Euros/Smc e igual a un determinado porcentaje del precio del gas, o fijo e independiente del consumo. Maximizando la Eficiencia de la Caldera Si tenemos una caldera de gas en casa debemos prestar atención a su funcionamiento y asegurarnos de que está funcionando de la mejor manera y realizar siempre un mantenimiento periódico. Cuando sea necesario, podemos considerar reemplazarlo por uno más moderno y eficiente, aprovechando los recortes de impuestos. Una opción que puede parecer costosa al principio, pero que puede garantizar un ahorro significativo a largo plazo. Una caldera de mejor clase energética consume menos gas, por el mismo tiempo de uso y la misma temperatura que se alcanza en la casa.

Incluso la simple elección de una caldera que sea un 10 % más eficiente permite que la familia típica ahorre unos 100 metros cúbicos al año. Además, podemos instalar un termostato inteligente, que se puede controlar de forma remota con las funciones de encendido y apagado. Además, los calentadores deben estar equipados con válvulas termostáticas para mejorar su funcionamiento y evitar desperdicios. Un buen aislamiento térmico es amigo del ahorro. Evita las pérdidas de calor: una casa aislada permite contener el consumo energético desde el punto de vista térmico. El calor generado en la casa no debe dispersarse al exterior debido a corrientes de aire y ventanas abiertas, lo que reduce significativamente la eficiencia de la caldera. Incluso si no queremos invertir en reemplazar las ventanas de la casa con modelos de alta eficiencia, podemos prestar mucha atención a todas las fuentes de pérdida de calor para mantener el consumo bajo control.

Bajar la temperatura “objetivo” en casa

La nueva ley exige que el termostato se ajuste a 19°C, un máximo de 21°. Tengamos cuidado de no pasar ese límite: entonces hay un aumento masivo en el consumo de gas con claras implicaciones en la factura. Si podemos contar con un sistema de calefacción independiente, evitamos encenderlo cuando realmente no es necesario y reducimos las horas de funcionamiento de la caldera para optimizar el consumo y maximizar el ahorro. Controle el consumo de otros gases Por último, es importante recordar que la cocción de alimentos y la producción de agua caliente sanitaria también afectan al consumo total de gas en invierno. Por tanto, evitamos cualquier desperdicio de gas también asociado a otros usos. ¿Cómo? Por ejemplo, para reducir la temperatura del agua o la duración de la ducha. Con pequeñas precauciones diarias podemos hacer un buen ahorro en la factura y contrarrestar los efectos negativos de la crisis energética.