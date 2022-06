¿Quién “ganó” este “aparte del E3 2022”? – Multijugador.it

En este punto, con los últimos incendios de Square Enix y Capcom anoche, otras veces ha habido buenas viejas (y locas) discusiones sobre ¿Quién hubiera ganado el E3?, una definición un tanto tonta pero muy clara a la hora de hacer entender a qué se refiere. En este caso, no estamos tratando con E3, pero obviamente en las últimas semanas hemos visto algún tipo de “Nota 3”En cuanto a cantidad e importancia de los anuncios así como foco durante el periodo clásico de inicios del mes de junio. Todavía no ha terminado, ya que es probable que se produzcan otros eventos durante el verano incluso antes de que se confirme Gamescom 2022, pero aún podemos hacernos la pregunta: ¿Quién es el editor que entregó los mejores títulos? ¿Qué conferencia fue la más admirada en este miserable evento de verano?

Una cosa es segura: contra alguien. juego de fiesta de verano Por parte de Geoff Keighley, quien generalmente fue considerado (incluso de manera inapropiada) un poco “débil”, todavía hubo muchos anuncios y también vimos una contribución significativa de las casas de software japonesas, generalmente muy lejos del E3 (o no E3). . Considere su renacimiento en el conjunto de eventos. condición de juego En Sony PlayStation, la perspectiva se amplía para incluir una gran cantidad de juegos, pero todos ellos estaban completamente centrados entre 2022 y 2023, a diferencia de lo que solía ocurrir en el pasado. No había Nintendo, obviamente esto llama la atención, pero sabemos muy bien cómo la casa de Kyoto ahora tiene su propio camino y decide sobre sus conexiones de una manera completamente independiente, por lo que la pregunta ahora no es muy sorprendente, pero fuera de eso, la presencia de los principales actores del mercado de componentes ha sido constante.

La condición del Play de Sony PlayStation ha vuelto a niveles excelentes, aunque (como se anunció) sin comprometer la producción interna. A partir de ahí, surgió información sobre el nuevo Resident Evil y Final Fantasy 16, mientras que otra información de PlayStation Studios surgió en el Summer Game Fest entre The Last of Us: Part 1 y el multijugador The Last of Us 2.



El Festival de Juegos de Verano incluyó muchos eventos importantes

Microsoft, por su parte, celebró una conferencia muy importante conPrograma de juegos de Xbox y Bethesda 2022como era de esperar por otra parte dada la importancia que la compañía le da a las actuaciones anuales de junio: el problema sigue siendo el número de títulos para 2022 (más allá de las pequeñas y grandes perlas como Pentiment), pero lo anunciado para 2023 apunta a un año inusual, incluidos Starfield, Forza Motorsport, Redfall y más deberían llegar en los próximos 12 meses, pero entre el programa de juegos para PC, el Summer Games Festival y Devolver Direct, ya había varios títulos demasiado delgados para llamar la atención.

Como golpe final, también llegaron Real Dreams de anoche como Dragon’s Dogma 2 de Capcom y el nuevo Final Fantasy 7 Remake de Square Enix, completando un panorama realmente rico de estas dos semanas de acción. Hablando de juegos para un solo jugador, parece esto campo de estrellas Apareció con más fuerza entre todos los eventos, y la cantidad de títulos y editoriales asignados en la prensa de nicho o no (positivos o no, teniendo en cuenta que algunos aspectos del juego parecen haber sido recibidos con cierto escepticismo) es una confirmación. Sin embargo, los más apasionados de los videojuegos seguramente notarán otros juegos y otras tendencias emergentes con pistas de varias presentaciones de estos días. Entonces, ¿quién “ganó” además del E3 2022?