Los ucranianos del batallón Azov todavía están fortificados en la planta siderúrgica de Azovstal, que se ha convertido en un símbolo de la guerra en Ucrania. Los civiles, previamente asediados, salen por los corredores humanitarios, pero a pesar de ello, las fuerzas rusas de Vladimir Putin no atacan. ¿Porque? “El rumor que se ha repetido muchas veces es que debajo no solo hay una planta química, o restos, sino decenas de hombres que no son ucranianos y ni siquiera rusos, sino que serán occidentales”, duda Tony Capuzzo sobre los hechos. Relacionado en la planta de acero de Mariupol en Ucrania, que ha sido central en el escenario de guerra en las últimas semanas.

Invitado en el episodio del lunes 9 de mayo de La Cuarta República, el programa de entrevistas políticas en horario estelar conducido por Nicolás Porro en Rete4, el despiadado reportero de guerra dice: “Lo que me da curiosidad es este thriller que todos conocemos y no hablar porque estamos caminando sobre huevos por miedo legítimo. El deber de la propaganda rusa “.

En el estudio, Capuzzo informó la hipótesis de que hoy en día hay soldados occidentales, fuerzas especiales o servicios secretos debajo de la notoria acería. “Tal vez fue una mentira difundida por la propaganda rusa – confirma Capuzzo. Ayer una delegación de estas personas salió de Azov con una bandera blanca al Parlamento. Como no hay más civiles, porque todos los civiles lograron irse, lo que impide que los rusos de hacer un barrido total? ¿Y de qué se ocupan??”.

Recientemente difundidas entrevistas con el subcomandante del batallón “Azov”, unidad militar ucraniana, los hechos fueron relatados en un tono muy polémico hacia el presidente ucraniano Zelensky, acusado de no hacer lo suficiente, y de no apoyarlo económicamente. Logísticamente, el batallón. “Está claro que Zelensky -destaca Kapuzu- preferiría que los héroes muertos nos hicieran memoriales en lugar de veteranos que podrían criticarlo y derrotarlo”. Entonces, ¿cuál es la moneda de cambio que el batallón Azov debería evitar ceder? El hecho de que los occidentales existan. Si ha habido estadounidenses, ingleses e incluso italianos, ¿cuánto tiempo ha estado allí? ‘, pregunta el reportero en el estudio.