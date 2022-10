¿Quién es este hombre hecho? – Libero Quotidiano

daniel moseri 11 de octubre de 2022

Taccagneria y egoísmo. Estas serán las razones obvias por las que Alemania lleva varios meses liderando la carga a la hora de enviar ayuda militar a Kyiv o acordar con sus socios europeos un tope al precio del gas natural extraído en Rusia. Es cierto que Berlín no proporciona material bélico directamente a las fuerzas armadas ucranianas sino que preferiría que lo hicieran otros países, como Grecia, que poseen armamento antiguo de fabricación soviética y que Alemania está reemplazando por material más moderno. También es cierto que Precio del techo Invocado por Mario Draghi desde mayo, el Gobierno de Olaf Schultz no quiso oír los motivos hasta finales de agosto, cuando se llenaron por primera vez los depósitos de gas rusos. Sin embargo, la razón profunda de este comportamiento debe buscarse en otra parte, es decir, en el intento del gobierno alemán de no irritar a Rusia o evitar que el conflicto se traslade de las fronteras de Ucrania a las fronteras orientales de la Unión Europea, o algo peor. , En Alemania. Desafortunadamente para los alemanes, los rusos parecen estar trabajando en la dirección opuesta.

Al principio hubo daños en el sistema de gasoducto directo germano-ruso. corriente del norte 1 y 2: Tres de los cuatro oleoductos transbálticos que simbolizan la dependencia energética de Berlín respecto de Moscú fueron saboteados por un desconocido pero muchos vieron la acción del Kremlin cabreados por la “traición” de sus mejores clientes de gas. Hace unos días se produjo un sabotaje bidireccional de las comunicaciones por radio del sistema ferroviario del norte de Alemania: también en este caso, los investigadores creen que el Kremlin es el principal. Los misiles rusos que cayeron sobre el antiguo consulado alemán en Kyiv el lunes confirman que la pesadilla de los alemanes puede convertirse en realidad.

También en estas horas se da a conocer la noticia de cómo el Ministro del Interior SchulzNancy Visser está tratando de deshacerse de Arne Schöhbohm, el ejecutivo empresarial que fue llamado en 2016 para dirigir la Oficina Federal de Seguridad Cibernética (Bsi). Según el segundo canal de televisión alemán, Zdf, Schöhbohm está peligrosamente cerca de la asociación de ciberseguridad que a su vez está vinculada a una empresa fundada por un ex agente de la KGB. El desastre fotográfico para el BSI y el servicio de seguridad alemán en general ya ha sido pirateado recientemente -en la Casa Blanca estuvo Barack Obama- por espías de la Agencia de Seguridad Nacional (EE.UU.), la NSA. Por el momento no se puede decir si ganará la vacilación alemana o el intento ruso de ampliar el conflicto. Lo único cierto es que la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Barbock, respondió a los misiles en el consulado prometiendo “todo lo posible para fortalecer rápidamente las defensas aéreas de Ucrania”, mientras que, en su papel de presidenta del G7, la propia Schulz había aceptado la solicitud del presidente ucraniano Zelensky de convocar una reunión extraordinaria. reunión del Grupo de los Siete países industrializados Siete sobre el conflicto ruso-ucraniano.