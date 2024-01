¿Quién es el potencial nuevo fichaje del Milán?

a'Olimpia MilánDespués de una mala primera mitad de temporada en Euroliga y Campeonato, en las últimas semanas ha enderezado las cosas para recuperarse en ambas competiciones. Si el equipo finalmente parece haber encontrado su propia identidad en el campo, pronto podría llegar más ayuda del mercado de fichajes. Tras el (re)contrato sorpresa de Shabazz Napier, Armani buscará un extremo capaz de compensar las ausencias de Barron y Shields. Según ROM y Sportando, el nombre correcto podría ser un sustantivo Rodney McGruder, en negociaciones con Olimpia en estos momentos. Pero, ¿quién es McGruder y qué puede agregar al plantel de Messina? Averigüemos con una breve exploración.

Portero estadounidense nacido en 1991, si aterriza en el Olimpia, Rodney McGruder se enfrentará a su homólogo. La segunda experiencia en Europa. Después de 4 años de universidad en Kansas State, el nativo de Landover no participó en el Draft de la NBA de 2013. Después de que terminó su carrera en la NBA, firmó con Atomeromo en noviembre de 2013, jugando 29 partidos en la Liga Húngara. Un año después, volvió a intentar participar en la primera liga de baloncesto del mundo, y acabó consiguiendo un contrato en primera división.

Dos excelentes temporadas en la Liga de Desarrollo, que culminaron con una victoria en el campeonato con Sioux Falls Skyforce, le brindaron una oportunidad tentadora en el verano de 2016 cuando Rodney firmó un contrato con él. Contrato de tres años con i. Miami Heat. Una vez que obtuvo un lugar en la plantilla, McGruder tuvo una buena primera temporada, promediando 6,4 puntos en 78 partidos. Menos utilizado en su segundo año, la temporada 2018-19 fue la temporada en la que tuvo su mejor promedio anotador con 7,6 puntos en 66 partidos.

Después de que expirara su contrato con el Heat, McGruder llegó a un acuerdo con Los Angeles Clippers en la temporada que se detuvo debido al virus Corona. Más tarde firmó conmigo Pistones de Detroit, con el que jugará tres temporadas hasta 2023. Su máximo de partidos disputados llega en la 2021-22 con 51 partidos disputados y una media de 5,4 puntos cada 14 minutos. El verano pasado los Pistons lo cortaron y se asociaron con McGruder. Campo de entrenamiento conmigo guerreros del Estado Dorado Para intentar ganar el decimotercer lugar de la lista. Kerr decide no ficharlo y hasta ahora el exjugador del Heat ha estado estancado buscando un contrato. El último partido de temporada regular de McGruder se remonta al 22 de marzo, donde anotó 7 puntos en la victoria de los Pistons sobre los Atlanta Hawks.

Resumiendo todas sus experiencias hasta ahora, McGruder es, por tanto, un jugador de fondo. Pasado importante en la NBA. Por tanto, su gusto en Europa se remonta a diez años atrás, pero esto no necesariamente afecta su importancia. El exjugador de los Pistons es un jugador que ya realizó el viaje al extranjero, y esto sin duda podría ayudarle en su eventual llegada a Milán.

Mide 193 cm de altura y pesa 93 kg, y nuestro socio Synergy Sports lo incluye como jugador. Spot sigue el ala de tiro.. En definitiva, una vela cuya característica básica es… puse mis pies en la tierra. En su carrera en la NBA, jugó más como base, debido a su menor tamaño en comparación con sus homólogos de extremo estadounidenses, pero Europa podría ser una oportunidad para él de volver a jugar en el extremo. McGruder siempre ha aguantado Buenos porcentajes desde más allá del arco en la NBAY el 45,8%, 39,7% y 42,3%, respectivamente, en las tres últimas temporadas.

Si tomamos como muestra los partidos que jugó contra los Pistons la temporada pasada, la pista más importante para entender su juego proviene de tipos de juego Proporcionado por Synergy. El estadounidense es el 2/3 que encuentra su arma más utilizada, como ya hemos dicho, en Disparo puntual (47% de las posesiones disputadas la temporada pasada). McGruder está produciendo .891 PPP en estas situaciones: no son números estelares, pero sí están respaldados por excelentes porcentajes desde más allá del arco. Sin embargo, se utiliza en otros casos como ventas (16,1% de las participaciones a 1.452 PPP), salidas de bloques (8,8% a 1.176 PPP) y de Procesador de captura (6,2% a 0,833 PPA).

A partir de estos datos, podemos entender cómo McGruder es un jugador cuya arma principal no es poner la pelota en el suelo, ni mucho menos preparar la atrapada. Pero eso no es lo que Messina le pedirá en Milán. Su tamaño físico sumado a buen toque hacen del ex Pistons un jugador Efectivo en ataque, si se sirve, y positivo en defensa.. Tampoco se debe subestimar la ayuda reboteadora que puede brindar, ya que los números pueden acercarse a los universitarios (4,8 en promedio) en un contexto con cuerpos que son menos dominantes que los de la NBA. Estas son las palabras que Lorenzo Neri, el ojeador de nuestro chat destacado, dijo sobre él:

Experiencia, lecturas tácticas y una gran capacidad para jugar sin balón fuera del área, siempre ha sido un jugador muy inteligente y preparado en muchos aspectos del juego. En la NBA no tenía medios físicos ni atléticos para destacar de forma notoria, pero siempre encontró un lugar en la liga y los entrenadores que entrenaban con él lo adoraban. Desde el punto de vista del Milan, espero un jugador de enlace entre las bandas, que pueda aportar mayor amenaza a la hora de descargar y utilizar los espacios, que pueda hacerse cargo de 2 y 3 atrás pero sobre todo aumente la calidad de las rotaciones defensivas.

Las dudas sobre él están claramente relacionadas con sus propias dudas. Su inclusión en el contexto europeo y en el contexto de Olimpia. Sus habilidades de tiro ciertamente podrían ayudar al ataque del Milán en su sequía de minutos, pero no podemos esperar eso de él. carga Exagerado. La amenaza también podría ser Troy Daniels 2.0, pero en comparación con los Lakers anteriores, estamos ante un jugador mucho más experimentado y capaz de ayudar en ambos lados de la cancha. Existe potencial para que demuestre ser un jugador importante en el tablero del Olympia, especialmente en ausencia de Shields y Barron. Sólo las próximas horas dirán si Milán decidirá hacer huelga o no.