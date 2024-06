¿Quién es Claudia Sheinbaum, la “doctora” que lidera la lucha de México contra las drogas y la corrupción?

Formación técnica, familia intelectual, “sesenta y ocho” ideales, la primera mujer presidenta del país que lucha por los derechos humanos y ambientales. Pero enfrenta enormes problemas.

Ella lo admite: “Soy la hija del 68”. No es una excusa, lo considera una marca registrada. claudia sheinbaum, de 61 años, la primera mujer y la primera judía elegida presidenta de México, relata su educación cultural y política en los años en que el Mayo francés sacudió incluso al país más grande de América del Norte. Hoy lo recuerda con cariño y con esa frialdad gélida que le dio su apodo para muchos. “Dama del Cielo”, Muchacha de la nieve. El El pasado 2 de junio En una de las elecciones más importantes de la historia de México, obtuvo una victoria aplastante: Se informó el 59,35 por ciento de los votos.30 puntos más que su rival directo, el candidato de origen indígena de la coalición de centroderecha en torno al PRI, PAN y PRD. Xóchitl Gálvez (27.9) y superiores Jorge Álvarez Maynés (10.41), del movimiento Ciudadano, centroizquierda, figura única entre dos competidores. ganó por un margen de 40 millones de votos.

Intenta describir y caracterizar el curso de acción futuro de este líder. Morena, un movimiento de regeneración nacional fundado por Andrés Manuel López Obrador, tenemos que explorar su infancia. De hecho, fue precisamente en la casa familiar donde Claudia Scheinbaum creció en las discusiones de la élite intelectual de la izquierda mexicana. Hay líderes estudiantiles Raúl Álvarez Carín, Salvador Martínez Y Elena Poniatowska. Cientos de personas murieron y resultaron heridas cuando el ejército abrió fuego contra una multitud de jóvenes durante las protestas antigubernamentales previas a los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México.

“En las reuniones en casa”, recuerda Rosaria Ruiz, entonces profesora de biología e inspirada por este círculo intelectual, “hablábamos de política y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Siempre fuimos de izquierda. Allí creció Claudia: era su ambiente familiar, un lugar sin discriminación”. 20 años después, cuando ingresó a la UNAM, la universidad pública más grande y prestigiosa de toda América Latina, una “escuela” que marcó su vida, lo inspiró a involucrarse activamente en la política universitaria.

Hija de padres judíos, sefardíes pero profundamente laicos, padre lituano y madre búlgara que huyó del Holocausto a México, inmersa en una familia de científicos y luchadores comunistas, el camino de la primera mujer presidenta ya está trazado. Cuando asuma la alcaldía de la Ciudad de México entre 2018 y 2023, obtendrá una doble licenciatura en física e ingeniería energética y dividirá su tiempo entre estudios y laboratorios. La comparación que hace Claudia Sheinbaum entre la educación intercultural y la formación científica recibe críticas mixtas. Se le considera un líder dictatorial, de grupo de trabajo, sin emociones, incapaz de proponer una política común. Pero los resultados son muy indulgentes. Gracias a sus habilidades organizativas se enfrentó inmediatamenteUna emergencia de covid Con medidas decisivas para evitar que México pague el costo de vidas humanas que sufren otros países.

Carácter idealista y formación técnica rigurosa. Siguen siendo la coalición que ganó a los votantes. Ellos confían en ella. Saben que está comprometido y que cumple lo que promete. “Soy alguien que toma decisiones basándose en datos”, explica a su biógrafo, el periodista George Cepeda Patterson, en “La sucesión 2024” (Planeta, 2024). Zepeda se describe a sí misma como una ambientalista de izquierda moderna y europea, involucrada en la lucha por los derechos humanos, de género y de las minorías indígenas. Una situación que provocó discordia y conflicto dentro del propio Morena. Muchos de sus oponentes intentaron bloquear su ascenso. Es un Un claro alumno de Amlo, conocido como presidente Obrador. Él fue su mentor y la eligió como su sucesora para completar el trabajo que había comenzado seis años antes: a través de la “Cuarta Transición” hacia la democracia plena y la modernización decisiva de México.

Pero es precisamente este vínculo casi paternal el que suscita dudas entre sus seguidores. Lo ven como un límite a la influencia del nuevo presidente en la acción política. Un freno a su autonomía. Amlo, obligado a regresar a la vida privada porque la Constitución prohíbe un segundo mandato, en realidad gobernará mediante su creación. Claudia Sheinbaum conoce el peligro. Da sus primeros pasos con cautela. Quiere liberarse de su amo sin traicionar su plan. El fundador de Morena está aún más centrado en los votantes. Su reputación permaneció intacta. Entre luces y sombras. La tasa de violencia no se pudo reducir. Su acercamiento a los narcotraficantes basado en el lema “abrazos, no balas” fracasó. Pero sacó a cinco millones de mexicanos de la pobreza, apoyó la producción industrial y revitalizó la economía.. Suministró trabajadores a los Estados Unidos vecinos y a empresas estadounidenses que se trasladaron a México. Tuvo oleadas de inmigrantes de Centro y Sudamérica. No fue fácil. Las ciudades fronterizas del norte se han convertido en centros de gente desesperada que busca una nueva vida, atrayendo la codicia insaciable del gran crimen a través de la extorsión, la violación, el contrabando y el conflicto.

La Guardia Nacional custodia la costa de Isla Mujeres. La violencia local es uno de los mayores problemas del país.

El nuevo presidente seguirá la visión de su predecesor, pero con focoEl inicio de un proceso que pone en el centro la ecología, la justicia social y sobre todo la conservación. Él puede hacerlo. En las últimas elecciones, Su partido obtuvo 360 de los 500 escaños de la cámara y 82 de los 128 escaños del Senado.. Entre los 20 puntos de su plan destaca la separación del poder político y económico. El objetivo es frenar la corrupción que ha envenenado el sistema. En defensa, Scheinbaum haría lo contrario que el fundador de Morena. Retiraría de las calles a los soldados con plenos poderes y devolvería la administración del orden público a la Guardia Nacional. Utilizaría inteligencia en lugar de tropas y forzaría una coordinación más efectiva entre la policía, los jueces federales y la fiscalía general. Para ello deberá implementar la reforma judicial anunciada por Obrador. Prevería cambios en la constitución pero permitiría su aprobación por mayoría absoluta en la Cámara y mayoría relativa en el Senado.

“Doctor”, “vicepresidente», comenzando hacia abajo. Pero en Le esperan seis años de gobierno También hay que tratar con el inquilino. casa Blanca Se enfrentará tras la votación del 5 de noviembre. Entre los primeros en felicitar a Joe Biden hay conexiones. con Donald Trump, pesarán los juicios sobre el universo femenino y las posturas duras sobre la cuestión de los inmigrantes: será central en comparación con Estados Unidos. Biden se vio obligado a confirmar el popular Título 42 adoptado por Trump, que permite que personas sin documentación regular sean deportadas automáticamente a sus países de origen. En los últimos días lanzó una polémica orden ejecutiva que habría cerrado las fronteras a más de 2.500 inmigrantes al día durante una semana. Ha impuesto más restricciones a los solicitantes de asilo. Utiliza las mismas herramientas que su oponente. Había jurado nunca hacer eso.

Las elecciones de noviembre se basan en gran medida en esta emergencia. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, las autoridades mexicanas arrestaron a 368.000 inmigrantes ilegales. En 2023, más de 2,5 millones de personas intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos. México debe tomar una decisión: frenar el flujo o negociar un acuerdo con sus vecinos. Claudia Sheinbaum volverá a los consejos de los maestros que la introdujeron en el ámbito político. Considerar Raúl Álvarez CarínEx presidente estudiantil, E Valentín Gamba, el líder histórico del Partido Comunista, son sus verdaderos padres. Fue el primero en aprender la importancia del debate y la moderación; En segundo lugar, el pragmatismo político. Dos aspectos que caracterizan su vida y carrera.

Los migrantes abordan un tren hacia la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con Texas.

Abandona el movimiento universitario y se suma a otros dirigentes por su deseo de lucha armada Partido de la Revolución Democrática, de carácter progresista y socialdemócrata: fue una formación nacida de la escisión del PRI, que incluía a los herederos de la tradición comunista mexicana. Claudia ya estaba casada con un activista universitario. Carlos Imas, quien también se afilió al PRD. Ella adopta un hijo de él, Rodrigo, estaba en el matrimonio anterior del marido. Ambos tendrán una segunda hija. marianaNació en 1988. Fue Emmas quien le presentó a Obrader, con quien se hizo muy amiga.

Después de cuatro años de investigación en Estados Unidos, las dos esposas participaron activamente en la campaña electoral que entregaría a Amlo la administración municipal de la Ciudad de México en el año 2000. Su casa, como la de los padres de Claudia, se convierte en la sede del nuevo alcalde. Obrador, al anunciarse, elogia a la joven por sus aportes científicos a la UNAM y a la Secretaría de Energía de la Autoridad Central de Electricidad. Propone incorporarse al consejo municipal como secretario de medio ambiente. Su primer trabajo ha sido objeto de un largo debate: algunos argumentan que lo merecía por sus habilidades profesionales, otros por la amistad entre su marido y Obrador.

Es su marido quien la mantiene fuera de la arena política. Elegido alcalde talalban, uno de los dieciséis delegados en quienes se dividió la Ciudad de México, fue sorprendido aceptando un soborno de un empresario. Carlos Ímaz lo admite, ha dejado el cargo y se ha distanciado decididamente de la política. Este es un golpe muy duro para Claudia. Ella misma renunció como secretaria de Medio Ambiente del régimen de Obrador para poder reconciliarse. Quien los rechaza y le pide que se quede.

Este será el inicio de una alianza que durará y se fortalecerá hasta el pasado mes de noviembre. El protegido de Amlo finaliza su mandato como presidente de la Ciudad de México y se postula para la presidencia de Morena.. Un salto hacia el asiento más codiciado la emociona y la recompensa. Ella es una mujer después de todo. Esto empuja a muchas mujeres a realizar un sueño que parecía imposible. El Movimiento feminista Jugó un papel fundamental en la lucha contra el feminismo y la despenalización del aborto antes de las 32 semanas. Recién casados ​​con Claudia Sheinbaum Jesús María Tariba Unger, un antiguo compañero de universidad, experto en riesgos financieros, encuentra su equilibrio emocional. Asumirá el cargo el 1 de octubre. Refleja el resultado de décadas de guerras por los derechos civiles y cambios en los valores de un país que redescubrió su fuerza y ​​verdadera independencia 500 años después de la conquista de Hernán Cortés.