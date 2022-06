Querida gasolina, una nueva reducción de impuestos está en camino: esto es lo que podría costar

La gasolina es cara, el precio subió por encima de los 1,9 euros el litro. ¿Viene un nuevo recorte de impuestos a la producción? Esto es lo que pasa. Con los precios de la gasolina por las nubes y la fecha de vencimiento acercándose para reducir los derechos de producción, el tema de los combustibles caros vuelve al centro del debate político. e hipotesis Nueva intervención del gobierno.

Preocupa la nueva suba del precio de la gasolina en la gasolinera, a pesar de que está vigente la reducción del arbitrio. Los precios -que cerraron al alza el martes 31 de marzo- provocaron una suba en el precio de los combustibles, con gasolina sin plomo quien lo toco 1914 euros / litro (para servicio superior a 2 €) y diesel a mi 1.831.

Según la Unión de Consumidores, desde el inicio de la guerra en Ucrania, el precio del litro de gasolina ha pasado a ser de más de 3 céntimos, y del gasóleo, de 9. Según el informe de Federconsumatori, el aumento se traduce en Un incremento de 264€ por familia (Cuenta alrededor de dos completos por mes). Pero, ¿cuál podría ser la próxima intervención del gobierno? Entremos en los detalles.

Querida Gasolina, el precio vuelve a subir

La gasolina vuelve a subir y el gobierno estudia una nueva intervención. Preocupa la subida del precio de la gasolina por encima de los 1,9 euros el litro a pesar de las rebajas fiscales. El verde llegó a 1.914 euros/litro (el precio del servicio supera los 2 euros) y el diésel a 1.831 euros.

Según Federconsumatori, la carga para una familia que hace unos dos depósitos llenos al mes es de unos 264 euros. no todo. El actual recorte de la tarifa de producción expirará el 8 de julio Y con las vacaciones acercándose, esto puede ser necesario Más intervención del gobierno.

¿Nuevos recortes de impuestos para la gasolina exorbitante?

Por ahora, el director general no se ha movido todavía -5 semanas de antelación es suficiente en una etapa tan fluida-, pero la hipótesis de un nuevo recorte de la tarifa de depreciación es cada vez más tangible. Subsecretario de Economía destacó que esto no es solo una idea María Cecilia Guerraquien selecciono “muy probable» nueva intervención. También porque a medida que aumentan los precios de los combustibles, la recaudación del IVA también aumenta. El gobierno de Draghi no tiene la intención de ponerlo en las arcas del estado, sino de usarlo”.Para reducir los costos de producción y mantener el precio bajo“.

A la fecha, el Poder Ejecutivo ya ha emitido dos decretos ministeriales y dos ordenanzas con un costo total de $3,360 millones. Entonces el mecanismo ya se ha “estandarizado”. Por tanto, si decidimos hacer un nuevo corte, es probable que se haga siguiendo intervenciones previas: con lo Asignación de casi mil millones por mes.