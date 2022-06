La gasolina vuelve a subir, sin un recorte récord de 30 centavos – Economía

Gasolina en el viaje: Sin la reducción de impuestos e IVA (25 céntimos ahora 30,5 IVA también cuenta), los precios de la gasolina estarán ahora en los niveles récord alcanzados a mediados de marzo de 2022 (2,184 € el litro, media semanal registrada el 14 de marzo). si de hecho los precios en modo autónomo en muchos distribuidores italianos han alcanzado los 2,3 euros el litro). Y a un suspiro del récord histórico de años de austeridad (2,31 euros en valores corrientes en 1976). En resumen, gracias a las intervenciones del gobierno, no es un nuevo récord, pero ciertamente todavía está ‘atascado’ para las familias y los transportistas (por lo tanto, se transfiere una carga a los precios minoristas): hoy solo para los costos de reabastecimiento de combustible, explica, por ejemplo, Kodakun, un familia gasta de media 460€ más que en 2021. Esto supone que el aguijón a la unidad familiar asciende a 11.960 millones de euros, a los que hay que sumar los efectos sobre los precios de las materias primas. Mientras tanto, el Gobierno piensa qué hacer: “Es una evaluación continua, de momento no tenemos ningún indicio ni en un sentido ni en otro. En todos estos meses el Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario a nivel financiero”. precisamente no solo proteger a las empresas, sino también a las personas en dificultad”, explica el Ministro de Infraestructura y Movilidad Sostenible, Enrico Giovannini, del Festival de Economía, al hablar de las medidas que se estudian para los combustibles caros. Hace apenas unos días, la viceministra de Economía, Cecilia Guerra, aclaró que es “muy probable” que el gobierno siga interfiriendo con los impuestos especiales.

Piazza Affari cerró a la baja (-1,06% a 24.166 puntos) en línea con otras bolsas europeas. Un paso atrás que se produjo simultáneamente con el salto del diferencial entre los BTP alemanes y los bonos a 10 años. El llamado “spread” cerró en 212,2 puntos, pero también superó los 213 en la final. Al mismo tiempo, la rentabilidad anual italiana (3,38%) subió a los niveles de enero de 2018, aumentando 9 puntos básicos, el doble de la media europea. Los intercambios son débiles, con un valor de 1.470 millones de euros, también debido al cierre por vacaciones en Londres. La lista de blue chips está casi en rojo, con fuertes descensos para Fineco (-4,1%), también congelados por aumento a la baja, Bper (-3,4%), Banca Generali (-2,89%) y Banco Bpm (-2,48%). ). El deslizamiento se debe específicamente al aumento en el rendimiento de los BTP, lo que se traduce en una disminución en el valor de los títulos que los institutos mantienen en sus carteras. Intesa (-1,35%) y sobre todo Unicredit (-0,81%) son más cautos. Stylantis (-3,31%), Ferrari (-1,92%) y Pirelli (-2,01%) también están bajo presión, en una sesión poco feliz para todo el sector del automóvil en Europa.

“Ya hemos encontrado 25 mil millones de metros cúbicos de gas en varios países donde Eni tiene campos importantes, lo que significa que hemos igualado significativamente nuestras necesidades. Recordamos que de Rusia recibimos 29 mil millones de metros cúbicos cada año, mientras que la diferencia de 4 mil millones será parte del plan de ahorro no estricto, que de ninguna manera debemos hacer para reducir el uso de gas”. Así lo afirmó el ministro para la Transformación Ambiental, Roberto Cingolani, al hablar en un enlace de video en la Fiesta de la Economía de Trento. “Estamos en una guerra impredecible, y es muy difícil resolver la situación en ocho o diez semanas, pero hemos hecho un gran trabajo de diversificación -añadió Cingulani- y de los 25.000 millones ya contratados, la mitad fluirá de nuestros oleoductos y la mitad será gas licuado. Para regasificar. De esta forma, se elevará al 100% la producción de los tres regasificadores que tenemos en Italia y se instalarán dos flotadores más, que se utilizarán el tiempo que sea necesario”. El ministro aclaró entonces que Estados Unidos ya había comprado un dispositivo de regasificación flotante y estaría operativo en los primeros meses de 2023 para otro barco -en cambio- “el nodo contractual debe resolverse en las próximas semanas”, dijo. Para hacer frente a la crisis energética, los países se han convertido en “estabilizadores de un sistema que parece un poco loco”, y el Gobierno invirtió 30.000 millones de euros en menos de un año, pero -explicó Cingulani- “está claro que a nadie se le ocurre aceptando un aumento de energía del 600 o 700 %. Luego lee de la Agencia Nacional de Colaboración de Reguladores de Energía (Acer) que el mercado está bien y no puede ser perturbado: podemos vivir en diferentes planetas. Necesitamos revisiones del mercado separadas de la realidad. ”, dijo, señalando la necesidad de una mayor inversión en investigación sobre energías renovables.