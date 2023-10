Querida Annie: El TOC de una hija hace que la vida de sus nietos sea estresante

Querida Annie: Me encantaría saber de personas que fueron hijos de una madre con TOC por contaminación. El terapeuta de mi hija decidió que es una afección muy grave, pero mi hija se niega a asistir al programa hospitalario recomendado. En cambio, ve a un terapeuta una vez a la semana, lo que es básicamente una paliza. Un problema mejora y aparece otro. Sufre esto desde hace más de cinco años y rechaza cualquier medicación.

Lo que más me preocupa son mis nietos, que tienen entre dos años y medio y cinco años. No puedo entrar en todos los comportamientos y acciones extraños y de evitación, pero su comportamiento inyecta tanta ansiedad y estrés en sus vidas que no lo harán. ser de otra manera.

Antes de que supiéramos a qué nos enfrentábamos, nuestra familia estaba haciendo lo peor al ofrecer garantías y alojamiento. Su marido está completamente bajo el control del TOC. Según su terapeuta, él debería llevarse a los niños e irse para animarla a buscar ayuda. Parecía que no podía obligarse a hacerlo. Temo que los niños acaben sufriendo también TOC.

Estoy considerando recurrir al sistema judicial para sacar a los niños de esta situación.

Cuando le planteé esta preocupación a un terapeuta, ella dijo que la investigación no era concluyente sobre el impacto en los niños. No quiero jugar con su desarrollo y descubrir 10 años después que debería haber salvado a mis nietos y a mi hija.

Me encantaría saber de personas que vivieron esta situación cuando eran niños y qué recomiendan.

Quiero que mi verdadera hija regrese y que viva su mejor vida con su familia. – La abuela está traumatizada por su problema de salud mental.

Querida abuela ciega: El TOC de contaminación de su hija, un miedo intenso a contaminarse con gérmenes, ha creado una situación extremadamente difícil que afecta negativamente a toda la familia. Es aconsejable intentar conseguir ayuda para su hija y sus nietos. Trate de recordar, incluso cuando esté enferma o tenga TOC, que sigue siendo su “verdadera hija”. La enfermedad simplemente toma el control en ese momento. Continúe con lo que está haciendo hablando con su esposo y escuchando las sugerencias que le haga su terapeuta profesional.

Les deseo buena suerte. Entonces, queridos lectores, si alguno de ustedes tiene experiencia con familiares que sufren de contaminación por TOC, ¿qué les ha funcionado durante estos episodios? Además, si creció en un hogar donde uno de sus padres padecía contaminación por TOC, nos encantaría conocer sus experiencias y cualquier consejo que pueda tener.

Envíe sus preguntas para Annie Lane a [email protected].