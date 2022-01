¿Qué hay en el muro de Trump?

El muro fronterizo entre México y Estados Unidos, una de las conocidas y controvertidas promesas electorales del expresidente Donald Trump, está en gran parte inconcluso: aproximadamente un año después de que terminó su presidencia, todavía hay decenas en varios puntos fronterizos. Miles de vigas de acero y diversos materiales de construcción, amontonados a lo largo del tiempo, sin un objetivo claro. El presidente Joe Biden de hecho detuvo todo el trabajo, pero su administración continúa pagando una parte de los costos. Desechar o reutilizar esos materiales es complicado y lo que queda en la pared es peligroso para las personas y el medio ambiente.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump se jactó en varias ocasiones de su intención de construir.Gran, gran murallaEn la frontera entre México y Estados Unidos para prevenir a todos los inmigrantes de América del Sur y Central.

Al final de su mandato, solo se construyó una pequeña parte de ese muro, establecido por gobiernos anteriores para fortalecer las barreras existentes. De los aproximadamente 700 kilómetros construidos por la administración Trump (la frontera entre Estados Unidos y México es de más de 3,000 kilómetros) 83 Fueron construidos en áreas donde antes no había cerca. La administración Trump gastó demasiado $ 16 mil millones.

Durante la siguiente campaña electoral, en 2020, Joe Biden declaró que le gustaría dejar de construir el muro de inmediato y prometió que no se construiría con su administración.Ni siquiera un descanso“Una de las primeras cosas que hizo Biden fue detener toda construcción Aún no has venido Por un cambio igualmente drástico en las políticas relacionadas con la inmigración.

Pitton también Prometido Romper los contratos con los proveedores y redistribuir el dinero necesario para construir el muro a otros proyectos dentro de los 60 días (dijo esto en enero de 2021). Hasta la fecha, las cosas no han salido exactamente como estaba previsto.

– Lee mas: Las críticas de Biden a la inmigración de derecha a izquierda

En Diferentes puntos En él se interrumpió el trabajo de construcción de muros, apilados uno encima del otro, con decenas de miles de macizas vigas de acero, trabajando físicamente como un muro de 5 a 10 metros de altura, con montañas de herramientas en medio de la luz. Un portavoz de los ingenieros militares estadounidenses dijo que los postes, las bobinas de cables eléctricos, el concreto, la plomería y otros equipos tenían un valor total de alrededor de 350 millones de dólares. Todo lo que había en el suelo, sin usar, fue parcialmente destruido por un trabajo interrumpido abruptamente en medio del paisaje.

El periodista estadounidense John P. Washington Él dijo Sobreatlántico Fue al sitio de construcción al aire libre del Cañón de Guadalupe en el sureste de Arizona, donde fragmentos de carreteras y montañas fueron aplastados con dinamita para dar paso al muro. Teniendo en cuenta el ajuste irregular del espacio, escribe Washington, la construcción del muro en este punto fue más compleja y costosa que las otras: costó aproximadamente. 25 Millones de dólares por kilómetro.

Los trabajos se llevaron a cabo en esta área hasta el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden estableció oficialmente que los detuvo de inmediato, sin especificar realmente qué quería hacer con esas vigas y materiales, y de hecho pagó un mantenimiento y monitoreo constante. Sitios de construcción abandonados.

Washington escribe que, en vano, ha habido robos de bienes y que pudo caminar durante días sobre objetos y vigas sin que nadie le dijera nada.

Ni la Casa Blanca ni muchas de las agencias gubernamentales contactadas por Washington han respondido a las solicitudes de aclaración sobre el gasto gubernamental relacionado con el monitoreo del muro. Relación Compilado por algunos senadores republicanos es alrededor de $ 3 millones al día.

Más allá de sus costos de mantenimiento y monitoreo, los sitios de construcción interrumpidos por muros pueden ser un problema en la eventual remoción de materiales abandonados: postes, cables eléctricos, tuberías y otras herramientas que se pueden usar fácilmente en otros lugares, pero la cantidad de vigas de acero. Además de ser grandes y difíciles de usar para otros fines, muchos están rellenos de hormigón armado, lo que complica el raspado. Hay decenas de miles, cada uno cuesta alrededor de $ 9,000, según una compañía que los construyó y los vendió al gobierno de Estados Unidos.

Luego está la cuestión de las piezas de pared construidas: son un problema para el medio ambiente, dice Russ Maxpaden del Centro para la Diversidad Biológica. La barrera altera las vías fluviales e impide la migración de animales, y daña a decenas de especies en peligro de extinción, incluidos el jaguar, los oscilodes (oscilodes americanos) y los lobos grises mexicanos.

– Lee mas: Trump y el muro inexistente