Riesgo de retirada, México, Francia y Marsella

Gotas, giros y renacimientos: la vida de Tau Es un Moulin Rouge de emociones Movimientos puede Encanta a los aficionados y destruye a los enemigos y muchos accidentes, pero siempre a su estilo. Ha dejado su huella desde Francia hasta México. Ahora podrá hacerlo en Italia, con su amigo y compañero giroud . Y pensar que pueden jugar juntos: “ Mi futuro debería estar en Milán Pero no conocen el presupuesto para la próxima temporada”. – Estas son sus palabras a Canal+. No rossonero, bianconero, eso es udinese El que introdujo muchos talentos, ahora quiere restaurar otro.

El peligro de la retirada, la maravilla de Bastia y Francia

La carrera de Thau ha tenido un comienzo difícil, Con riesgo de retiro. A la edad de 15 años en Grenoble, el diagnóstico fue sombrío: fractura vertebral Y muchos interrogantes sobre su carrera. No se rinde, se cuida y se integra en los equipos juveniles. Debutó en el primer equipo dos años después, pero su contrato no fue renovado al final del año. Aquí su vida cambia. Él Bastia Ella llama a la puerta y él acepta. Gana la Liga 2 Tras unos meses en la Ligue 1 se vuelve insustituible: marca diez goles en la temporada y se lleva el premio mejor joven.

allá Francia Cuídalo y llámalo, Fue capitán de la selección Sub 20 al Mundial de Turquía 2013., también marcó dos goles en la semifinal contra Ghana. Ya no se nota y acaba en la lista de muchos visitantes. Ganará con Francia. Copa del mundo 2018 y recibiráhonor de caballero. Del peligro de volver al techo del mundo. Ni siquiera en un sueño.

Problemas en Lille, buenos y malos en Marsella y Tigres

Un “eterno error” en su vida ciertamente podemos referirnos a Al en breve paréntesis Lirio. La aventura no es buena, Juega un partido y luego decide no entrenar, renunciando a 1500 euros al día. Le gusta Marsella Ellos lo satisfacen. En “Ciudad Focia” se convierte en estatua, pero con su tiempo. Al principio jugó solo una temporada, luego se mudó al Newcastle, pero no tuvo un buen desempeño. Vuelve a Francia nuevamente, esta vez por más de cinco años. Goles, buenas jugadas, muchas asistencias, pero demasiadas palabras. Como le dijo a Equipe tras la derrota ante el Burdeos: “SEstoy cansado, hemos sido miserables esta temporada. Siempre es la misma historia, suficiente para mí. Se acabó la carrera por el tercer puesto, ¿de qué sirve clasificarnos para la Champions? ¡Somos basura!“.

Al tras la sorpresiva llegada de Francia a México tigres Creído por su amigo Gignac, también actuó con él.Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Fuera de los límites. Juega y marca, pero una llamada de Europa cambia el ambiente a su alrededor. El prefijo es italiano, los colores son blanco y negro. El Udinese reinició y a bailar de nuevo el cancán.