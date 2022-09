Qué hay de nuevo en Fortnite’s Battle Royale

en Fortnite Capítulo 3 – Temporada 4: CieloUna sustancia misteriosa apareció en la isla. Chrome lo consumirá todo y Chrome lo será todo. Da la bienvenida a Chrome con los brazos abiertos convirtiendo las estructuras en Chrome, convirtiéndote tú mismo en Chrome y mostrando el poder de las armas de Chrome.

Ir a través de las paredes

Ni siquiera la madera, la piedra, el ladrillo y el metal pueden hacer nada contra el cromo. ¿El enemigo construyó una estructura para defenderse? tirar uno cromo dibujo contra las paredes para hacerlas impenetrables, ¡luego salta al edificio y sorprende a tus oponentes!

Dibujo cromado.

La mejor forma de tu vida.

Si no puedes vencerlo, hacer esto: lanza un boceto de cromo para convertirte en cromo. Te convertirás en cromo puro por un tiempo limitado, lo que significa que serás inmune al daño por fuego y… te convertirás en Líquido viscoso durante el rodaje. Pero no se deje engañar por esta forma no tan redonda: el hecho es que, en el caso de un corte, se moverá más rápido, será inmune a las caídas y obtendrá la capacidad de correr por el aire. disparar Contra cualquier bloque de construcción para recubrirlo con cromo, ¡luego navegue!

cromo suave cromo

Pero Chromium no solo amplía los puntos de interés, ¡construye uno nuevo! Escala Templo del heraldo (Cerca del santuario desierto) El paisaje se domina desde lo alto de esta torre con cimientos de pilares hexagonales.

Nuevo sitio de características

Por miedo a Chromium, algunos lugares de la isla intentaron “ponerse a salvo” en el cielo, y sobre todo Condominium Canyon: ahora se llama condominios cumulonimbus Es un punto de interés expandido que te permitirá atacar desde arriba. ¿Cuál es una forma de llegar allí? usar un dispositivo D-lanzamientoDisponible en varios puntos de la isla para ayudarlo a obtener una ventaja.

D-lanzamiento.

Con el tiempo mejoran

Fusil pesado EvoCromo.

La introducción del cromo condujo a la creación de Fusil pesado EvoCromo Nacido en Vampafucile EvoCromo. Busca estas armas en Cofres cromados Míralos volverse más raros a medida que los usas para dañar a los oponentes, ¡desde poco comunes hasta legendarios!

Vampafucil EvoCromo.

Armas PEC (antes de la era de Chrome)

Algunas cosas antes del Cielo todavía funcionan bien… Usa estrategias antiguas con armas no disponibles y armas en sintonía con el pasado:

arma secundaria

Rifle pesado crudo

Rifle de acción de grúa pesada

ametralladora de tiro rapido

silenciador de metralleta

rifle de asalto en guardia

Rifle de asalto de martillo

Rifle de tirador designado (DMR)

rifle de francotirador cazador

Granada

tarro de luciérnagas

Fusiña

Shadow Dog (Arma extraña)

Dub (arma exótica)

Rifle de francotirador Boom (arma exótica)

Bomba danzante (no es un arma tecnológica pero lo parece)

Bomba de ondas de choque (esta tampoco es un arma técnica, pero está aquí)

amor francotirador

Rifle de francotirador de Hunter, que apareció por primera vez en el Capítulo 3 – Temporada 1: Invertido.

Hablando de armas… Las armas de francotirador en general (incluidas las que todavía están en stock) recibieron más daño y complicaciones con los disparos a la cabeza. Anímense a los francotiradores y tiradores expertos: ahora solo se puede hacer un disparo para que alguien vuelva al vestíbulo. Mantén la cabeza en alto y, si tu puntería es perfecta, vuelve a matar a tus oponentes con un disparo (¡incluso en el modo Zero Build!).

rifle de francotirador cazador : Mayor daño y múltiples lesiones en la cabeza

Pistola : Mayor daño y múltiples lesiones en la cabeza

rifle de francotirador automático : Mayor daño y múltiples lesiones en la cabeza

pistola de acción de palanca : Mayor daño y múltiples lesiones en la cabeza

Rifle de francotirador silencioso : aumentar el daño

Rifle de francotirador semiautomático : aumentar el daño

cañón de ferrocarril : aumentar el daño

Rifle de francotirador de cerrojo : aumentar el daño

rifle de francotirador pesado Multiplicador de lesiones en la cabeza: aumentado

Rifle de francotirador explorador Multiplicador de lesiones en la cabeza: aumentado

auge del rifle de francotirador: Mayor daño causado por la explosión.

claves para el éxito

Ser Chrome no es la única forma de liberar tu potencial. Es muy probable que encuentres alguno en la isla llaves: usado para abrir i Cava que contiene botín! para abrir yo bóveda de baja seguridad Solo se necesita una clave, mientras que para abrir un archivo bóveda de alta seguridad Necesitas dos (¡como bonificación obtendrás más artículos!). ¿Dónde encuentras este botín bajo llave? Una vez que haya recopilado una o más llaves, verá que aparecen indicadores de bloqueo de teclas en su mapa para ayudarlo.

fortificado

¿Enemigos que te atacan? Publica una portada fuerte y rápida con un archivo billete, que reemplazará a Fortility para esta temporada. Encienda el Bunkatile para crear una estructura 1×1 instantánea con paredes de metal reforzado, una rampa versátil y puertas y marcos defensivos para defenderse de posibles invasores, ¡no se requiere construcción!

Pase de batalla Capítulo 3 – Temporada 4

Reúne un equipo ecléctico y disfruta del paraíso. Al comprar un Pase de batalla esta temporada, lo desbloquearás de inmediato Modelo (Realidad-659)…si los enemigos de la vid son tu pasión. A medida que avances en el Pase de batalla, podrás desbloquear el candado araña gwenmás los siguientes caracteres:

Byte

gris

musculoesquelético

Rosa Lennox

mellizo

Para los fanáticos de Chrome, no se preocupen: Heraldo¡Será desbloqueable durante toda la temporada!

patada deslizante

¡si seguro! ¡Ahora puedes defenderte de los jugadores rivales lanzándote sobre ellos en un chip!

Notas sobre las competiciones

Dispositivos restringidos

A partir de esta temporada, los jugadores que usen dispositivos restringidos que brinden o estén destinados a brindar una ventaja competitiva recibirán una advertencia en el juego. Los jugadores deberán desconectar el dispositivo y reiniciar Fortnite para continuar jugando. Intentar eludir esta restricción resultará en una prohibición permanente de Fortnite. Los dispositivos restringidos incluyen Cronus Zen, Cronus Max y otros.

Continuaremos evaluando nuevos dispositivos que brinden una ventaja a los jugadores. Obtenga más información sobre los dispositivos restringidos aquí: fn.gg/Hardware restringido

MARVEL y todos los nombres de personajes relacionados: © & ™ 2022 MARVEL. Spider-Man: Across the Spider-Verse, película © 2022 SPAI. Reservados todos los derechos.