“Qué fastidio…” Fedez sale en busca de otra danta dorada

Otra dura acusación de que Fedez dirigido a Morgan en el episodio final de The X Factor, tuvo las primeras consecuencias. Valerio Staveli volvió al rapero para regalarle otra danta dorada, la tercera en el último mes y la undécima en la carrera de Federico Lucía. Enviado Se corre la voz El premio fue entregado en las oficinas de Fedez pero el servicio grabado en las últimas horas no será transmitido hasta el miércoles por la noche. El rapero proporcionó una vista previa de la interpretación quien, a través de las historias de su perfil de Instagram, arruinó la nueva incursión de Staveley.

Tercer danta en un mes en Videz

“ “No podemos volver considerando lo que pasó en el último show en vivo”. El corresponsal del noticiero satírico de Canal 5 esperaba aparecer en la historia publicada por Fedez en Instagram, quien respondió molesto: “ Que dolor de cabeza sois vosotros, no puedo soportarlo más. gracias a Dios Factor X “Se acabó, tengo once años”. . La cantante mostró el popular premio a la cámara, pero sin mencionar los motivos de otro honor. Pero es fácil entender que Staveley decidió volver a visitar al rapero debido a las graves acusaciones en su contra. morgan Durante el reciente show en vivo, donde lo definió como el “adulador” de Saghrbi y Giorgia Meloni y confirmó una vez más que el ex juez fue expulsado del concurso de talentos.

Factor X y Morgan: Razones por las que hay dantas en Fedez