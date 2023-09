Elga Inardo y la foto con los bolsos: “Huesos rotos y corazón roto”. ¿Matrimonio en crisis?

¿Crisis entre Elga Inardo y Diego Dadi?

Parece que la pareja, que se formó hace años en el programa “Hombres y Mujeres” (comenzaron a salir fuera del ámbito de sus estudios), atraviesa un momento difícil. Publicó historias en Instagram que generaron fuertes dudas entre sus seguidores.

Anoche los dos asistieron a una boda, esta mañana Elga (47 años, originaria del Cuarto Sant’Elena) “soltó” la primera bomba: un breve video en el que dice que regresó a su casa “un poco molesta pero fuerte” con Julio. y Tui (sus dos perros): «“Mi única familia”. El tono roza el llanto y hasta los ojos delatan un velo de tristeza. Poco tiempo después aparece una foto que muestra dos bolsas: “Salgo de aquí con los huesos rotos y el corazón roto”, se lee en el pie de foto. Y otra historia: “Me prometo a mí mismo, a mi familia que me ama sin medida, y a todos ustedes que nunca me rendiré. En ustedes y en mi fuerza, encontraré el coraje para no ceder a la desesperación y depresión aunque sea por una vez. segundo. “Porque cuando experimentas dolor, puedes elegir dejarlo ir (consuelo) o defenderte (fuerza)”.

¿Es posible que todo haya cambiado de la noche a la mañana?

No hay comentarios de Dadi.

A su vez, su hermana gemela, Serena Enardo, publicó algunas historias que hacían referencia a Elga, su fortaleza y su independencia, haciendo un llamado a no ahondar en los detalles de este delicado momento.

Elga y Diego se casaron en 2017. Ella recientemente enfrentó algunos problemas de salud.

