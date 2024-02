Qué está haciendo el gobierno para liberar a una niña italiana encerrada en un orfanato en México

Consultado por Fanpage.it, Fornesina prometió seguir el caso de una niña italiana de 10 años encerrada en un orfanato mexicano “con mucha atención, continuando la comunicación con la madre y la abuela de la niña”. y fomentando”. Sensibilización entre las autoridades locales. “La embajada sigue manteniendo alta la atención de las autoridades locales para que el asunto pueda resolverse lo antes posible en el interés superior del niño”. Introduce uno nuevo canal whatsapp A través de Fanpage.it

elena y su hija

“Desde el comienzo de la historia de la pequeña “Laura (nombre ficticio, ndr.)”, la embajada en Ciudad de México, en estrecha coordinación con la Unidad Fornesina para la Protección de los Italianos en el Exterior, Siguiendo el caso con mucha atenciónManteniéndose en contacto con la madre y la abuela del niño y sensibilizando a las autoridades locales”.

Esto es lo que dijo la secretaría de la empresa cuando Fanpage.it le preguntó Dirección General de Diplomacia Pública y Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional Cuenta la historia de una niña italiana de diez años que tenía casi seis meses Encerrado en un orfanato mexicano: pequeño, a quien Le impiden ver a su madre.El ciudadano italiano de 43 años se encuentra en condiciones psicofísicas cada vez más críticas y recientemente ha alcanzado Participar en actividades autolesivas.

Las autoridades italianas fueron informadas durante algún tiempo sobre el caso: “El cónsul – continúa la nota Farnesina – conoció recientemente a la chica en el DIF (era una “invitada”, ndr.). Septiembre pasado, y está en contacto constante con el abogado mexicano que representa a la madre en la disputa por la custodia de su hija. La embajada continúa manteniendo alta la atención de las autoridades locales para que el asunto pueda resolverse lo antes posible en el interés superior del niño”.

Laura, como os contamos estos últimos días, Elena M., de Trentino, 43 años. Hija de la fotógrafa documental Elena M. En 2013, después de una tormentosa relación con un mexicano en Estados Unidos, dio a luz. Su hija en Cles, en la provincia de Trento: “La niña – dice la mujer – nació y vive en Italia, la cuidé, la crié sola, sólo tiene mi apellido. Ella es sólo ciudadana italiana.“. La niña nunca fue identificada por su padre biológico.

Después de pasar unos años entre Trentino y Centroamérica, Elena regresó a México. El 16 de agosto de 2023 la situación empeoró en la ciudad de Oaxaca: un hombre de 43 años fue detenido por la policía por violencia doméstica luego de una pelea familiar entre madre e hija en el cumpleaños de la niña. No hay pruebas de la acusación.: La liberación de Elena, horas después, provocó el traslado de su hija Laura, quien fue trasladada a un centro en Oaxaca que acoge a niños huérfanos o maltratados. Así, la niña estuvo encerrada en el centro de la ciudad mexicana durante casi seis meses; Inicialmente pudo mantener encuentros ocasionales con su madre, pero desde el 17 de diciembre recibe una “medida de protección” impuesta por un juez. Le impide por completo conocer a Elena y comunicarse con ella. “Siento que estoy a un paso de no poder volver a ver a mi hija en años. Hace dos semanas que no sabemos nada de alguien. Y creo que estoy a un paso de no poder volver a verla en mucho tiempo”, explica Elena.

El italiano de 43 años informó inmediatamente al médico de garantía para menores de la provincia autónoma de Trento. Fabio Biasiesto esta confirmado fanpage.it Gravedad de la situación. Biasi, ex fiscal jefe de la Fiscalía de Menores de Trentino, sigue el caso desde septiembre. Laura, programada por su padre bajo falsos pretextos de su madre, recientemente (y 10 años después) se sometió a una prueba de ADN para confirmar sus derechos de paternidad.

El menor se encuentra recluido ilegalmente en un centro del sistema Dif (Desarrollo Integral de la Familia) en Oaxaca. El garante confirma: “La salud de la niña se ha deteriorado. La madre informa que Laura ha perdido mucho peso. Recientemente intentó estrangularse En su habitación con una cuerda tras una discusión con su padre, quien por cierto tiene libre acceso a la empresa a diferencia de su madre, cuyo acceso está prohibido”.

En definitiva, la niña no se encuentra bien y dijo: “Tenemos que darnos prisa para que la liberen. Creemos que lo que está pasando es una violación muy grave y clara a los derechos del menor, ya que no hay ningún cargo específico y formal en su contra”. , La niña debe regresar con ella. Me comuniqué personalmente con la Embajada de Italia en la Ciudad de México, especialmente con el Embajador Andrea Le Bordoni, quien me pareció muy dispuesto y atento en este asunto; Intentamos mediar con el padre acusado pero fue en vano”.

“Laura – concluyó Bayassi – debe volver al cuidado de su madre lo antes posible. Esto debe hacerse lo antes posible, ya ha pasado demasiado tiempo”.