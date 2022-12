Catar, Marruecos y Mauritania. 007 belga: “Panziri y Jorge usan lenguaje en clave para esconder dinero en sus apartamentos

El dinero proviene de efectivo Katar Y de marruecos, oeste, puesta del sol Con métodos de narcotráfico, encuentros en París en los que se habla de relaciones y pleitos en clave para entender resmas de billetesDespués de estrechos contactos con Marruecos y Qatar, ahora está surgiendo un “contrato” con Mauritania.

observaciones francesco giorgi A los jueces belgas, tras la detención de la empresa Qatargate, les llenaron páginas de informes, y también porque Rafik eva kylie No podía negar lo que el Servicio Secreto sabía sobre él y él. Panziri Después de seguirlos e interceptarlos durante meses. Extractos de las actas publicadas hoy ocurriendo todos los días Confirmación de información de primer minuto: Se trata de una investigación creada y dirigida por el 007 en Bruselas sobre la ONG Luchando contra la impunidad Fundada por Panziri, que inmediatamente resultó ser una agencia pagada para las relaciones con los parlamentarios europeos que logró adquirir una actitud positiva con los clientes del establecimiento europeo. Actualmente, la organización tiene como objetivo la corrupción y el blanqueo de capitales que los jueces griegos acusan y consideran corruptos a Panziri y Georgi Todavía no se sabe quién habría dado dinero si es un funcionario, que inevitablemente debe ser un Parlamento Europeo para que la acusación se mantenga legalmente.

Queda claro que la investigación de los servicios secretos belgas comienza en primavera y culmina el 26 de abril con el allanamiento de la casa de los Panzieri donde se han contabilizado 700.000 euros, se fotografía todo lo que pudiera ser de interés y se instalan insectos y cámaras. . El resultado se puede leer en la divulgación Vsse de Bruselas adjunta a los documentos. Panziri y Georgi “usan lenguaje codificado para esconder dinero en su apartamento”, tipo 007 que hablan de “empresa multimillonaria”. Giorgi revela a los jueces que en relación con Qatar estaba el “argelino”, llamado Boujlal, quien lo puso en contacto con un palestino en Turquía que lo heredó y otro sujeto en Bélgica. Así llegaron las críticas. “El total fue variable, y es difícil para mí estimar, y ellos fueron los que decidieron”, dice.

Deseoso de no dejar rastro, borró los números de contacto de su teléfono móvil. Para la justicia belga a favor de Marruecos, la diputada europea también estuvo activa (suspendida) Andrés Cozzolinoque sustituyó a Panziri en la delegación y el Magreb árabe cuando este último no fue reelegido en 2019. El mismo esquema funcionó con Marruecos a través del embajador en Polonia, Abd al-Rahim Atmo On, quien “solía traer dinero de vez en cuando, pero no de manera regular. Los importes ascendían a unas decenas de miles de euros. Estimo el monto total en 50 mil euros”, dice Giorgi, y agrega que “venía a Bruselas, o íbamos a París, a su casa, a su apartamento. Cuando fuimos a buscar el dinero dijimos que compraríamos corbatas o trajes.

También hay un viaje a Marruecos con la familia Panziri, quizás el viaje en torno a los regalos mencionados en Otro artículo en este sitio. Finalmente, surgió una actividad similar a favor de Mauritania, Gyorgi se habría pagado recibiendo, al parecer, un alquiler ficticio de su apartamento de 1.500 € al mes más 300 € para gastos, mientras que Panziri habría cobrado “25.000 € en efectivo”.