Isola de Famusi, ex competidor admite su miedo: “¿Otro niño?”

Isola de Famusi, un ex competidor admite su miedo: “¿Otro niño? No puedo hacer eso”. ¿Qué tanto éxito ha tenido en los últimos años?

El público comenzó a conocerla y apreciarla cuando ella, aún muy joven, viajó a Honduras como competidora enIsla famosa 3. dónde Elena Santarelli El esposo, el exfutbolista Bernardo Corradi, sumó dos hijos (Giacomo y Greta Lucía), pero también vivencias que la afectaron profundamente.

Elena y Bernardo Corradi hablaron el uno del otro en la sala de Verissimo y revivieron los hermosos pero dolorosos momentos de su unión. En particular tumor que golpeó a Giacomo cuando aún era joven: toda la familia libró una batalla valientemente, incluso contra la estupidez los que odian El que deseaba y todavía desea el peor de los males.

Esto cambió exactamente los planes en sus vidas, como admite la corista: “otro hijo? Si este incidente no hubiera ocurrido, habríamos tendido a tener una familia más grande. pero No puedo hacer esoTanto miedo, tantos hechos golpeados en la cara. No solo yo, incluso los otros niños. Cuando vas a un hospital infantil, ves muchos de ellos. Me hubiera gustado mucho, pero paraba a las dos ”.

El excompetidor Isola dei Famosi admitió su miedo: una historia de amor que duró años

La clase fue más liviana que su clase. historia de amorComo les pasa a muchos. Se conocieron en la discoteca, fueron presentados por amigos en común, pero en ese momento ella estaba comprometida. Detalles que no desanimaron al exfutbolista y a partir de ahí comenzó un largo noviazgo.

Pero luego Elena rompió con su novio y le envió un mensaje de texto a su insoportable prometido: “¿Nos vemos?” En ese momento era lo que se necesitaba, pero desde el primer encuentro fue amor. “La primera noche que vino a verme, Lo besé enseguida Sentí mariposas en mi estómago. Recuerdo haberle escrito a mi amigo que ya estaba loca por él ”. Y todavía hoy.