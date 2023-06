Pulisic lanza dos convocatorias para el Chelsea: Milán en ventanilla, evalúa golpe con la Juve Vlahovic | Primera página

Una pelea del Salvaje Oeste. No es un argumento nuevo que las reuniones entre Estados Unidos y México nunca se hayan caracterizado por la elegancia y la equidad. Por otro lado, la rivalidad traspasa las fronteras del fútbol y ha calado en temas políticos y de Estado, al menos en estas páginas, donde no hay fechas para analizar. Pero si Los sensacionales episodios de Montes, McKennie, Arteaga y Dest generaron debate público, Aquí no se puede dejar de subrayar la extraordinaria evidencia aportada por cierto jugador.

One Man Show – Es Christian PulisicAnotó un doblete decisivo cuando la selección de Estados Unidos venció a México 3-0 en un partido que clasificó a las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Dos goles para volver a poner en práctica su nombre tras una temporada excepcional. El primero es un preciso córner a la derecha tras aprovechar una situación caótica en México. El segundo fue un tremendo golpe desde dentro del área penal sin posibilidad para el arquero centroamericano. Solo en el partido de esta noche, el extremo del Chelsea ha marcado más goles para los Blues que en toda la temporada -30 partidos en todas las competiciones y solo uno ante el Wolverhampton en la Premier League (el pasado 10 de octubre)-. Una cifra que subraya -gracias a una lesión en la rodilla que le tuvo dos meses de baja- un año difícil y convulso para el ex del Dortmund. Pero el repique de la noche vuelve a despertar las sirenas del mercado, especialmente en la Serie A.

Una preferencia por el AC Milan, aunque el Milan ha identificado a Samuel Suquez en los perfiles. – El Villarreal es un extremo ofensivo nigeriano – y Reyes Nelson – Extremo del Arsenal nacido en el 99 – Los rossoneri se perfilan para invertir en reforzar el lateral derecho del ataque.

Lee la oferta de Nelson y los contactos de Chukwues

Así Moncada y Furlani no tienen interés en PulisicLos nuevos responsables de la zona de mercado del club en Alto Rossi. American, de hecho, es la primera alternativa considerada por el liderazgo de Satanás. El contrato de Pulisic con el Chelsea vence en un año – 30 de junio de 2024 – ei Blues Ya han dado su visto bueno y luz verde para la venta. El principal escollo, sin embargo, fue el sueldo de 5 millones que ganaba en Londres El internacional de las barras y estrellas parece dispuesto a revaluarlo a la baja, con un regreso a jugar en los niveles más altos y su traslado a un club más grande, una definición que se adapta más al Milan. Pero los rossoneri no eran la única opción para Pulisic.

Entrada con Vlahovic – De hecho, el próximo verano también, El propietario del Chelsea, Todd Bohly, está listo para volverse loco en el mercado de fichajes – Después de gastar ya más de 600 millones – Llevar al club londinense a lo más alto del fútbol inglés. Para ello, será necesario invertir nuevas sumas en el mercado y, al mismo tiempo, tener un mejor desempeño en términos de menores costos y producción. Y el nombre de Pulisic está en lo más alto del once inicial, gracias a una desafortunada temporada de vivir en Londres. ElPerfil de un americanoEn esta vista, Eso podría sumarse a las conversaciones en las que el Chelsea pujará por Dusan Vilahovic., que está valorado en unos 80 millones de euros. La dirección de Londres ya ha propuesto los nombres de Pulisic, Saloba y Loftus-Cheek a Manna en una reunión celebrada en Londres. Pero incluso Lukaku y Koulibaly, buscados por el Inter, se han propuesto rebajar las exigencias del conjunto blanquinegro. Todos ellos son perfiles que serán evaluados con Allegri. Es probable que la actividad máxima comience en las próximas semanas. Además, échale un ojo al Bayern Munich, listo para dar el salto a todo América, ahora revitalizado por su selección.