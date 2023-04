PUEBLO PRECOLOMBINO: AZTECAS | de Bartolomeo Valentino | Café Prokop | En evidencia

Otra civilización precolombina fue la AZTECA, también conocida como la Mexica o Mexica. Sus orígenes fueron del norte de California y se asentaron en la región mesoamericana en el actual México en los siglos XIV, XV, XVI. De ahí el nombre Ciudad de México, la capital de México. El Imperio Azteca fue conquistado por un español en 1521, Herman Cortés se alió con el ejército indio. ¿Cuáles fueron los principales canales que nos permitieron conocer la cultura de los aztecas?

1-clero español

2-El código florentino compilado por el fraile franciscano Bernardino de Sahagan, gracias también a la colaboración de informantes de origen azteca. El Códice Florentino fue escrito en español y náhuatl en 1570. Se encuentra en la Biblioteca Laurentiana de Florencia.

El Códice Florentino es también conocido como la “Historia Universal de las Cozas de Nueva Español^a.

3-Historiadores y teólogos incluyendo a Diego Duran

Dieta

La base de la dieta azteca consistía en estos tres ingredientes: maíz, frijol y calabaza. Se cultivaban en un cierto orden temporal. Por ejemplo, el maíz se sembró después del frijol porque este último, al liberar nitrógeno, hacía más fértil el suelo. El cultivo del maíz fue descubierto hace 4500 años por un espectrómetro específico. Había muchas variedades de maíz. En particular, el maíz se consumía en forma de tortillas, una harina de maíz trabajada en capas delgadas, y el dol, una harina de maíz semilíquida. El maíz todavía se usaba para hacer tamales, una masa de harina de maíz envuelta en hojas de maíz. Antes de utilizar este alimento, lo someten a un proceso llamado nixtamalización, que consiste en sumergir el maíz en una solución al 5% de calcio y agua caliente para aumentar su poder nutritivo. El maíz tenía su propio dios, y según esta gente, los primeros humanos se formaron a partir del maíz, al que llamaron “nuestra carne”. El maíz suele comerse mezclado con frijoles, el segundo elemento básico de su dieta. Compensa la falta de sustancias como niacina y lisina en el maíz, sustancias proteicas en el frijol, pero también se usa en el amaranto. El tercer elemento es la calabaza y sus flores. El chile siempre estuvo presente en la dieta, incluso exigido como ofrenda, pero también como medicamento por su efecto sedante, al contener la sustancia capsaicina. El amaranto tenía la misma importancia que el maíz y muchas veces reemplazó a este último en la producción de tomate, adol, artilla. Es una planta rica en proteínas, pero de escaso poder biológico; Molido y mezclado, formaba una pasta con la que los aztecas moldeaban imágenes de los dioses durante los rituales. El PULQUE, una bebida obtenida de la fermentación del maíz, era popular entre los aztecas.

significado de ayunar

Esto implicaba abstenerse del uso de sal y pimienta por un período de tiempo, incluso había ayunos permanentes de hasta cuatro años. También fueron grandes ascetas. Dormían sobre una almohada de piedra y comían 50 gramos de tortilla al día.

De ahí, una dieta vegetariana con un bajo aporte de proteínas y aminoácidos esenciales, entre ellos el triptófano, precursor de la serotonina. Por lo tanto, la coordinación funcional entre los tres cerebros de Maclean se hizo difícil; Y todas sus funciones se ven afectadas, de ahí la agresión, la violencia, el canibalismo, el fanatismo, el misticismo, la falta de control inhibitorio del sistema límbico sobre el sistema reptiliano, sede de estas funciones. El efecto sobre el sistema límbico, sede de nuestras emociones, creaba problemas en el ámbito relacionado, en este sistema ya alterado nacían las emociones y se evitaba la actividad del circuito muscular emocional-mímico (fig.4), así como la contracción de estos últimos, su mecanismo receptor de apertura y cierre (ojo, nariz, boca), elementos morfológicos con relevancia psicológica. La psicología de la imagen del sujeto se ve afectada. Los mismos huesos faciales donde se insertaban los músculos mímicos sufrieron este efecto negativo. Así, se puede entender la relación entre nutrición y morfología. Las alteraciones neocorticales, debido a la ausencia de grupos neurales específicos, no permiten identificar a los demás y explicar una actitud postural; De ahí la no comunicatividad y la contradicción. Por supuesto, la dieta de estas personas carecía de proteínas de pavos, iguanas, camarones y varios insectos, y el problema era que faltaba ese aporte. Así que canibalismo, veamos.

Lista de los principales alimentos consumidos por los aztecas

1-Maíz, frijol, calabaza

2-Amaranto

3-Tomate

4-tuna

5-Acacia (tipo de cactus. También se usaba para hacer sandalias, cinturones, techos, etc.).

6-cacao

7-Animales a los que nos referimos: perros, anfibios, salamandras, ranas, tortugas, aves acuáticas, codornices

8-Insectos: mosquitos, hormigas, abejas, saltamontes, avispas, gusanos de agave, piojos

Los insectos eran considerados alimento divino.

Una mezcla de escorpiones, arañas, ciempiés, junto con tabaco, creaba una poción mágica y se esparcía por el cuerpo.

El número de deidades era muy alto.

El dios del maíz es muy importante.

Luego muchos dioses: dios creador, lagos, agua, sequía, luna, sol de guerra, arte y conocimiento, noche, magia, lluvia, madre tierra, muerte renacida, fuego, relámpago.

Canibalismo, su significado.

¿Quiénes fueron las víctimas del canibalismo azteca? Especialmente prisioneros de guerra, niños y bebés pertenecientes a las clases más pobres.El número de víctimas devoradas cada año se estima entre un mínimo de 15.000 y un máximo de 250.000. Durante el día, se realizaban sacrificios en las plazas frente a las estatuas de piedra de las principales deidades. Los “carniceros” eran los sacerdotes. Cuatro de ellos sujetaban a sus víctimas por las extremidades; Extrae el corazón de la quinta caja torácica. El cuerpo fue descuartizado. Los órganos se cocinaban y comían, el corazón se ofrecía a los dioses para apaciguarlos y perdonar sus pecados, mientras que el resto del cuerpo se daba de comer a los animales. Según la mayoría de los estudiosos, la causa del canibalismo era que estas personas no consumían suficientes proteínas en su dieta. Esto también se debe a la falta de animales domesticados. Por ello, los aztecas se interesaron por los cautivos, no para aumentar su prestigio, sino como fuente de proteínas y aminoácidos necesarios para el normal funcionamiento del sistema nervioso y funciones afines. No es casualidad que una gran cantidad de rituales caníbales tuvieran lugar durante la cosecha del maíz, alimento básico, cuyo consumo aumentó dramáticamente durante estos períodos con una falta total de productos proteicos en la dieta. Estos datos parecen ser fundamentales para sustentar la tesis de una relación muy estrecha entre alimentación y violencia. La falta de ingesta de proteínas, como ya se mencionó, puede explicar el fanatismo religioso con exceso de politeísmo, existencia de rituales mágicos, exceso de ascetismo asociado con grandes ayunos. Todas estas son funciones del sistema reptiliano, que escapó al control inhibitorio del sistema límbico en esta situación sin serotonina.

San Valentín Bartolomé – Ex Profesor-Morfopsicólogo de Anatomía II Universidad de Nápoles

Recibe el mensaje Café Procop en WhatsApp

Agregue 3887333719 a su libreta de direcciones Enviar mensaje con nombre y apellido.

Para desactivar un mensaje de WhatsApp: Desactivar

¿Te gustan las noticias? Haga clic en Y siga Café Procope en Facebook