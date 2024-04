PS5: Siete juegos de Xbox Game Studios más vendidos

Algunos ya llevan años en consola sony De modo que la reciente apertura de Redmond House es irrelevante. Hablemos, por ejemplo, de Call of Duty y Minecraft. Sin embargo, en las últimas semanas se han anunciado otros proyectos. Hablamos concretamente de Grounded y Sea of ​​​​Thieves.

Los jugadores de PlayStation descubren los juegos de Xbox

Grounded también ha sido un éxito en PS5

Grounded se lanzó a principios de esta semana, mientras que Sea of ​​​​Thieves todavía está disponible para pedidos anticipados y llegará el 30 de abril.

Además de los títulos mencionados anteriormente también Monitoreo 2 Está en el ranking mundial, gracias al lanzamiento de la décima temporada que le devolvió algo de oxígeno, y ha encontrado mucho apoyo. Los dos juegos que faltan son Fallout 4 y Fallout 76, que obviamente están impulsados ​​por la serie Prime Video TV. Es justo señalar que ambos fueron lanzados cuando Bethesda no era una empresa de Microsoft.

En definitiva, estos juegos en su mayor parte ya llevan años en el catálogo de PlayStation. Sin embargo, verlos todos juntos tiene cierto impacto y también nos hace entender lo importante que es Xbox actualmente para los jugadores de PlayStation. A modo de comparación, actualmente solo hay cinco títulos exclusivos de PlayStation en la lista de los 25 principales, tres de los cuales no fueron desarrollados por PlayStation Studios: Rise of the Ronin, Stellar Blade y Helldivers 2. Los otros dos son MLB The Show 24 y Destiny. . 2, ambos son multiplataforma.