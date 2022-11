PS3 fue una decepción para el jefe de Dragon’s Dogma y Devil May Cry – Multiplayer.it

En un nuevo video publicado por Bokeh Game Studio (actualmente trabajando en Slitterhead), podemos ver Hideaki Itsuno de Capcom Habla con Keiichiro Toyama, director creativo de Bokeh y exfundador de Silent Hill. PS3 también se tocó entre varios temas, y Itsuno, director de Dragon’s Dogma y la mayoría de los juegos de Devil May Cry, mencionó que Playstation 3 Hacer que los desarrolladores se sientan ‘mucho Decepcionado“.

Al principio, hablamos sobre los “trucos” que los desarrolladores de Capcom aprovecharon para mejorar Gráficos de juegos de PS1 y PS2 En los límites de las consolas, Itsuno recuerda: “Se trataba de aprender todos los detalles del hardware. Con PlayStation y PlayStation 2, era extraño que pudiéramos trabajar con tantas capas semitransparentes. Podíamos superponerlas para crear efectos visuales”. efectos. Por el contrario, no pudimos hacer eso “. Desde PlayStation 3 en adelante. Todos lucharon en esta generación. Estábamos realmente decepcionados”.

Itsuno explicó que notó a A.J. diferencia real Entre el desarrollo de Devil May Cry 3 en PS2 y Devil May Cry 4 en PS3, ambos dirigidos por él: “El cambio para mí ocurrió entre Devil May Cry 3 y Devil May Cry 4. Nos dijeron que ni siquiera podíamos repetir lo que Durante cinco años, todo lo que hicimos fue trabajar con capas semitransparentes para que los juegos se vieran mejor en PlayStation 2. Una vez en PlayStation 3, ni siquiera podíamos pensar en esta tecnología. [gli sviluppatori] De todo el mundo encontraron dificultades”.

Recuerde, Itsuno está dirigiendo la secuela de Dragon’s Dogma, que se confirmó en junio durante una presentación por el décimo aniversario del juego original.

Bokeh Game Studio, como se mencionó, está trabajando en Slitterhead, un nuevo juego de terror.