PS Plus Premium: Llega la temporada 1 de My Hero Academia y otros animes de Crunchyroll

De ahora en adelante suscriptores a Playstation Plus Premium Podrá verlo sin costo adicional. Temporada 1 de My Hero Academia Y otros animes incluidos en el catálogo del servicio de streaming. rollo crujiente.

Hoy la iniciativa llega a Italia y otros países de la UE, que pueden acceder a esta selección de animación a través de Sony Pictures Core. Por el momento, no está claro qué otros productos de anime se incluyen en el paquete inicial, además del ya mencionado My Hero Academia, pero es posible que la lista también incluya Eighty Six, Iruma-kun y To Your Eternity, ya que estaban disponibles cuando se lanzó la promoción en los Estados Unidos de América, que tuvo lugar en diciembre pasado.

Además, te recordamos que con Sony Pictures Core, los suscriptores premium pueden ver una selección de más de 100 películas sin publicidad, todo ello sin coste adicional, con el catálogo actualizado periódicamente con el tiempo.