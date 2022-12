Neon White llegará a Xbox Game Pass, según una filtración [aggiornata] – Multijugador.it

Según el conocido depositante Nick “Cheepshal Nick” BakerMejor Blanco neón También llega a Xbox Series X | S y Xbox One, directos al catálogo Pase de juegos de Xbox en el lanzamiento en las consolas de Microsoft, pero por el momento no hay confirmación oficial de la información involucrada.

Modernización

Annapurna Interactive publicó una publicación en las redes sociales refutar Rumores sobre la posibilidad de que Neon White llegue a Xbox en diciembre, sin desmentir por completo la posibilidad de que el juego debute en las plataformas de Microsoft en un futuro próximo.

“Tal como lo entendemos, se mencionó en el último podcast de XboxEra, sin nuestro permiso, que traeremos Neon White a Xbox a finales de este mes”, se lee en la publicación. “Este no es el caso y no tenemos más planes para diciembre de 2022; no lanzaremos más puertos este año”.

A continuación se muestra la noticia original.

En los últimos días conocimos la fecha de lanzamiento de Neon White en PS5 y PS4, fijada para el 13 de diciembre de 2022, pero tampoco hay información sobre su llegada a Xbox, que a estas alturas sigue siendo la única plataforma excluida del juego. Annapurna y Ben Esposito, como se lanzó anteriormente para PC y Nintendo Switch en el lanzamiento. Es posible un aterrizaje directo en Xbox Game Pass, considerando que el título dejará espacio para una transacción del servicio de suscripción de Microsoft, pero estamos esperando información.

Anteriormente, sucedía a menudo que los juegos independientes llegaban directamente al catálogo de Xbox Game Pass y el hecho de que esto también venga con cierto retraso en comparación con otros sistemas puede representar un elemento adicional de la posibilidad de un lanzamiento directo dentro del servicio de suscripción.

Además, será una incorporación importante a Xbox Game Pass, teniendo en cuenta que Neon White representa uno de los juegos indie más interesantes lanzados en 2022 y enriquecerá mucho la oferta, aunque también hay muchos juegos en Game Pass. llegadas en la primera quincena de diciembre de 2022.

Para conocerlo mejor, te remitimos a nuestra reseña de Neon White, un título que se presenta como una mezcla de juego de puzles en primera persona, con una historia muy especial.