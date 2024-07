Programa, cronograma del Preolímpico de San Juan

Espectáculo, hora y cómo verlo en vivo. Puerto Rico-MéxicoLa competición es válida como semifinal de la competición. Preolímpico de San Juan 2024 Baloncesto. Los poseedores del récord del Grupo B lucharán por el segundo puesto del Grupo A: los anfitriones vencieron a Italia al final de la segunda y última jornada de la fase de grupos, por lo que una semifinal contra los mexicanos se asegurará un lugar en la final. . Está en juego el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que el empuje de Puerto Rico y México al más alto nivel; Un desafío que no hay que perder, del que saldrá uno de los dos finalistas, el otro se conocerá al final del partido entre Italia y Lituania.

La bola del tubo está colocada Durante la noche del sábado 5 al domingo 6 de julio, a partir de la 01.00 hora italiana (19.00 hora local).. A continuación la información a seguir en vivo Puerto Rico-México válido como semifinal del Torneo Preolímpico de Baloncesto de San Juan.

Plan de competencia

Tablero y accesorios

Calendario de Italia

Reglamento a París 2024

Transmisión y televisión – El partido se verá en vivo por Sky, así como por transmisión en vivo por Sky Go y Now TV y Dazn. Alternativamente, Sportface.it Garantizará a sus lectores textos en vivo con noticias y actualizaciones posteriores a los partidos y todos los resultados con clasificaciones actualizadas e información útil, por lo que no se debe perder nada en estos Juegos Preolímpicos.