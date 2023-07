Prime Day 2023, Amazon comienza temprano: todas las ofertas ya están activas en el portal de comercio electrónico

A la espera de que comience el Prime Day 2023, Amazon ha decidido adelantarse a los tiempos con muchas ofertas ya activas en el sitio

Amazon es, con diferencia, la plataforma de comercio electrónico más utilizada del mundo. Gracias a su amplio catálogo que incluye decenas de miles de productos relacionados con cada categoría, pero también por las promociones e iniciativas que se lanzan cada cierto tiempo. Solo piensa En Black Friday o Prime Day.

Todos los suscriptores de Prime pueden beneficiarse, además del envío gratuito y garantizado en un día, de algunos servicios adicionales como Prime Video, Prime Music, almacenamiento en la nube y descuentos en productos en oferta. En este sentido, probablemente ya sepas que Los días 11 y 12 de julio Se llevará a cabo en los dos últimos días de día pico 2023, Con promociones para volar tu mente en muchos productos. Pero Amazon parece haber decidido adelantarse a los tiempos, con una serie de ofertas ya activas.

Prime Day 2023, las ofertas de Amazon ya están activas para todos los suscriptores

Aunque todavía faltan unos días día pico 2023, Amazon decidió aprovechar el momento adecuado para lanzar ahora mismo varias promociones y descuentos para sus clientes. Le recomendamos que lo aproveche ahora, ya que está programado y puede caducar pronto.

empecemos desde Fotos del Amazonas Que, hasta el 7 de julio de 2023, ofrece un cupón de descuento de 15€ a todos aquellos que creen una cuenta desde cero. Aquellos que deciden en cambio usar i puntos de captura Autoservicio como método de entrega, hasta el 31 de julio de 2023 disponen de un bono de 10€. Pero esto solo se aplica a unos pocos usuarios seleccionados.

¡También hay regalos gratis! Por ejemplo, si aún no lo has probado musica sin limites Desde Amazon, hay 4 meses sin costos para quienes activen la cuenta antes del 12 de julio de 2023. Lo mismo aplica para Kindle ilimitado Y audiblecon los mismos métodos, pero “solo” 3 meses para poder explotarlo.

Finalmente, con primer juego Tendrás la oportunidad de canjear algunos juegos gratis hasta el 11 de julio de 2023. Estamos hablando específicamente de Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown y STAR WARS: The Force Unleashed. Además de la posibilidad de disfrutar de contenido en el juego para juegos como Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 y Pokémon GO.

En definitiva, la compañía americana ya ha decidido empezar ya mismo Con regalos y descuentos para sus usuarios. Pero estamos seguros de que esto es solo el principio, desde ahora hasta el 12 de julio las ofertas se duplicarán y cualquiera podrá encontrar lo que busca a precios de saldo.