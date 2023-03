Porque sigue dominando la televisión.

El luto le sienta bien a Electra, pero Maurizio no quería que igualara a María. Hay una moralidad indomable en la dignidad Marie d felipe, entre lágrimas tragadas por el sentido del deber y las ganas de volver al trabajo tras la terrible muerte de su marido. María, agotada por el dolor, vuelve a abrir su persiana personal. amigos el sábado por la noche. Y tiró el corazón al escollo y entró al programa “como enseña” de Maurizio Costanzo; Y para el propio Maurizio, la bulimia de María rinde homenaje a la legendaria obra que duró hasta el último respiro de una cama de hospital. amigos No es solo un programa de televisión. Es el ansiolito perfecto para María y al mismo tiempo la iglesia secular del ocio italiano. Cuando lo lanzó (con un comercial de 1992 realizado por una muy simpática Lella Costa a la cabeza, y más tarde, un avance de 2001 con Daniele Bossari como protagonista), De Filippi ya era una autora sólida y establecida detrás de la cámara. Y en esa ocasión, inventó algo que antes no se encontraba en la naturaleza en la televisión italiana.

serán famosos

Era un programa de entrevistas dedicado a los adolescentes y veinteañeros y su compleja relación con sus compañeros y padres. Fué un buen comienzo. Luego, gradualmente, esta historia de vida se injertó en la trama de una película histórica, y luego una película para televisión, de Alan Parker en Fim de 1980; Está allí en el nombre de serán famosos El formato se abrió paso y se convirtió en un trampolín para inyectar talento en el mundo de la televisión, la grabación, la danza y el teatro. Recuerdo a los maestros novicios de ese período pionero: de Pino Ensigno a Viorita Mari, de Garrison a Pepe Vesicchio, al bailarín albanés Clyde, todos bautizados por el director de la “escuela” Bruno Foglino tomado de la pensión donde aterrizó Ray. Habilidad de exploración legendaria. hoy amigos Es una máquina de guerra muy aceitosa. Los tres nuevos árbitros de esta noche son Michele Bravi, Giuseppe Giuffre y el omnipresente Cristiano Malgioglio. Y todo se consumirá, sin duda, en el alboroto habitual y el corazón turbulento de los oyentes, mientras que la media sonrisa y la mirada de soslayo de María armarán el resto del espectáculo.

Sin embargo, muchos de nosotros tenemos la edad suficiente para recordar cuándo el programa se vio obligado a cambiar su título, porque la productora del programa estadounidense del mismo nombre amenazó con demandar por infracción de derechos de autor. Así se hicieron amigos de María de Felipe, casi de inmediato amigos. La cantante Denise Fantina ganó la primera edición, Valeria Monetti y Monica Hill se subieron al escenario, y hoy, respectivamente, se convirtieron en una buena actriz y una excelente cantante Ramazzotti. Amici también tuvo el mérito indiscutible de dar nueva vida a las películas italianas. Empezó con el éxito de Marco Carta en 2008, cuya invitación a Sanremo (que ganó) hizo añicos el techo de cristal de la amarga rivalidad entre Mediaset y la RAI. María, gracias a la cooperación con las compañías discográficas, iluminó el mercado. Life está de vuelta en el mercado, con las voces de Alessandra Amoruso, Emma, ​​​​Bird, David, Valerio Scanno y Annalisa, todas las nuevas estrellas del pop que ayudaron a revivir, junto con sus homólogos de X Factor, también el Festival de San Remo, que había caído en una crisis de escucha.

siempre cambiando

Amici, en dos décadas, ha cambiado las reglas, la mecánica de la competencia, los exámenes de barrera, los campeones, los invitados (todos estaban en ese grupo, desde Emanuele Filiberto hasta Al Pacino). Sobre todo, cambiaba a menudo de formato, para adaptarse a los tiempos ya las necesidades del horario. amigos, en este sentido también era un arma táctica. Por ejemplo, en 2009, luego de la conclusión de Ameche 8, Mariah se mantuvo al aire otros siete sábados con castings de la novena edición; Y al hacerlo, demoníacamente, pudo aniquilar en la cuna de la Academia Italiana 2, el talento recién nacido de Raidue. amigos Quédate ahí Hermano mayor Como Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Y nuestro piloto siempre está ahí para decírnoslo. Bienvenida de nuevo, María.