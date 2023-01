¿Por qué Sergio Pérez se llama Checo? La razón fue revelada

Sergio Pérez ha ganado cuatro GP de F1 en su carrera, pero muchos se preguntan por qué recibió el apodo. Hoy lo descubriremos.

Uno de los pilotos llamados a rescatar para la temporada 2023 de F1 es sin duda Sergio Pérez.que no pudo completar el doblete Toro rojo En el Campeonato del Mundo de Pilotos. Los mexicanos, por una mejor estrategia y algo de mala suerte, tuvieron que rendirse Carlos Leclerc y a el ferrari En el Gran Premio de Abu Dabi, también perdió el vicetítulo mundial por solo 3 puntos.

La segunda parte del campeonato fue muy difícil para el oriundo de Guadalajara. max verstappen. Checo ganó la primera pole position de su carrera en Arabia Saudita y luego dominó la primera parte de la carrera.

Un coche de seguridad después de su parada en boxes destrozó sus sueños de gloria, relegándolo al cuarto lugar.. El primer podio de la temporada lo consiguió con un buen segundo puesto en Australia, seguido dos semanas después por el Super Max de Imola. En Montecarlo, gracias al premio estratégico ferrari, Pérez Consiguió su primera victoria de 2022 en un fin de semana en el que siempre consiguió mantenerse por delante Verstappen.

En ese momento, su diferencia con el hijo de José en la clasificación era de solo 15 puntos, pero algo cambió con respecto a Bakú. En caso de elegibilidad, Checo consiguió la mejor primera filainmediatamente detrás ferrari Apagado Leclerc, luego se ejecuta al principio. Luego, Orange despegó en el pase, superando a su compañero de equipo en el carril y volando para ganar.

A partir de ese momento no hubo más deporte, y gracias a Red Bull decidió ejecutar todas las mejoras En la dirección del estilo de conducción del campeón del mundo. El mexicano se mantuvo así en la contienda, incapaz de terminar carreras consecutivas en el podio. Leclerc Por el segundo lugar en los Campeonatos del Mundo Gracias solo a los desastres ferrari.

Pérez, por eso lo apodaron Ceco

Sergio Pérez tiene cuatro victorias en su carrera, la última de las cuales llegó después de una pelea húmeda en Singapur. contra ferrari Apagado Carlos Leclerc. Para él, el Toro rojo Obtuve una segunda guía perfecta, gracias a un desempeño muy diferente al que tuvo en el pasado pierre casely Y Alejandro Albano.

Sin embargo, la última parte de la temporada fue turbulenta debido a algunos errores. max verstappen, pero según los rumores que llegan del equipo de Milton Keynes todo parece estar resuelto. Te habrás preguntado por qué el mexicano fue apodado Checo, el piloto lo explicó hace un tiempo.

Aquí están las palabras de Pérez que nos dan una respuesta definitiva.: “No es algo difícil o interesante de explicar. En México, donde nací y me crié, cualquiera que se llame Sergio es automáticamente apodado Checo. No hay una razón particular para todo esto, es solo un hábito de mi parte.“.