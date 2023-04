México, una caravana de migrantes frente a una crisis humanitaria

“Dapachula es una prisión al aire libre”, me dice el hondureño Danny Turcio, de 38 años. Turcio llegó a esta ciudad en llamas en la frontera de México y Guatemala hace dos meses, huyendo de su casa en Tegucigalpa para escapar de la policía y las garras extorsionadoras de las pandillas Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18.

Domingo 23 de abril a las dos de la tarde. Estamos en el pequeño pueblo de Álvaro Obregón en el estado de Chiapas. Danny Turcio no es el único hondureño aquí hoy: lo acompañan cientos de otros compañeros que, como él, salen de Tapachula y deciden sumarse a la caravana migrante del Vía Crucis, tratando de acercarse, aunque sea a unos pocos. KM, a EE.UU. Organizada por el grupo de derechos humanos Pueblo Sin Fronteras, la caravana también incluye personas de Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Sudán, China y otros países del mundo. Alrededor de 3500 personas protestan por el derecho al transporte gratuito y la justicia para las 40 personas que murieron en el incendio del mes pasado en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. En 2021, la afluencia de migrantes a la frontera sur de México aumentó exponencialmente, con cerca de 90,000 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado registradas por la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR) solo en Tapachula. Sin embargo, los trámites de las autoridades migratorias son muy lentos y miles de personas se encuentran atrapadas en difíciles condiciones en Tapachula, con acceso limitado a servicios básicos como alimentación, agua y albergue. También corren el riesgo de ser víctimas de redes criminales que explotan la vulnerabilidad de quienes huyen de las crisis políticas, económicas y de seguridad en sus países de origen.

“No puedo creerlo en las caravanas», continúa Turcio, y me explica que decidió sumarse a esta marcha conjunta, calculando que su trámite migratorio duraría hasta septiembre. “El sistema es muy lento. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a sobrevivir? El gobierno ya no invierte fondos para agilizar los trámites”. A diferencia de muchos migrantes, Turcio tuvo la suerte de encontrar trabajo como temporero en una plantación de mangos, donde pasaba 12 horas al día cargando cajas de 70 kg. Le pagaban unos 300 pesos (15 euros) al día. , sin embargo, no podía vivir dignamente.

Incendio centro de migrantes en México: 39 muertosTapachula, la puerta sur por excelencia del territorio mexicano, es un pequeño pueblo con una larga historia de migración. En 2006 se inauguró en esta ciudad del estado de Chiapas el centro de detención migratoria Siglo XXI, el más grande del país. En los últimos años, cada vez más personas de diferentes nacionalidades vienen aquí y luego intentan llegar a América. Recorriendo interminables y peligrosas rutas -como el Tabón de Darién, las selvas que marcan la frontera entre Colombia y Panamá, una de las zonas más peligrosas del mundo para los migrantes- llegan desde Haití, Kirguistán y Camerún. Algunos pueden dormir en hoteles, comprar permisos de inmigración —gracias a la corrupción sistémica en la Agencia Nacional de Inmigración— y marcharse rápidamente. Sin embargo, la mayoría de los migrantes están atrapados en esta “ciudad trampa” durante meses, trabajando en trabajos mal pagados o vendiendo empanadas de pollo y huevo, bidones de gasolina o tarjetas telefónicas en algunas plazas del centro histórico.

“Estoy en esta caravana Hay que evitar la corrupción en México. “Me siento seguro viajando de esta manera, pasamos controles migratorios donde te piden dinero o te deportan”, dice Jorge, un joven ecuatoriano que en la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos, Jorge era proveedor de madera. Lo que vive ahora -un éxodo que comenzó hace casi tres meses a través de seis países- pesa sobre él como una pesadilla de la que no puede despertar.La vida de George y su familia ha dado un giro brusco, a medida que los grupos criminales comienzan a vaciarlo o extorsionarlo mensualmente.Desde el 2022 las extorsiones en Ecuador registran un aumento alarmante y en los últimos meses Tapachula ha comenzado a registrar la presencia de más personas provenientes de este país.La frustración que genera el caos legal empuja a muchas personas a irse de Tapachula. sin obtener documentos migratorios y enfrentan un camino lleno de dificultades: ataques, retenes migratorios, incluso bandas criminales, extorsión por parte de funcionarios. Es por eso que el anuncio de la caravana atrajo a tanta gente con volantes pegados por todo el centro de la ciudad. Viajar en caravana, como un solo cuerpo, no evita todos los peligros, pero garantiza un mínimo de seguridad. George no quería pasar un día más en esta ciudad-prisión, habiendo tenido la oportunidad de ir con miles de personas y de haber oído hablar de la larga vida de los Gomers.

Después Después de caminar más de 60 kilómetros con temperaturas superiores a los 35 grados, George y Danny se unieron al resto de la caravana y llegaron al pueblo de Villa Comaltitlan. Fue aquí que, tras varios días de negociaciones, el pasado jueves el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que otorgaría permisos humanitarios a los caravaneros, permitiéndoles ingresar “regularmente” a territorio mexicano a partir de los 45 años. en días. Los participantes de la caravana de migrantes inicialmente celebraron la noticia de la emisión de permisos a los migrantes. Ahora queda por ver si el plazo de los trámites será finalmente más humano o si las personas volverán a quedar atrapadas en una burocracia asfixiante. Por otro lado, la disolución de esta marcha colectiva y dolorosa —y un ciudadano hondureño perdió la vida— reduce la atención y presión mediática sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas migratorios. Mientras tanto, a un mes de la tragedia en Ciudad Juárez, la justicia languidece. Francisco Garduño, presidente del INM, demandó por el incendio. Sin embargo, Carduno fue absuelto el miércoles y permanecerá en el cargo a pesar de las acusaciones de servicio público inadecuado.