¿Por qué me asustan los pequeños agujeros? ¿Qué sabes sobre la tripofobia?

s : Ver pequeños agujeros, como los de algunas frutas o plantas, me pone la piel de gallina. ¿Qué está mal conmigo?

Si bien los círculos pequeños en cualquier contexto pueden resultar bastante molestos para algunos, Pepito ha descubierto que La retroalimentación es particularmente fuerte. Cuando se superpone a imágenes de animales peligrosos y, en particular, a imágenes de piel humana, como la mano.

Piensa en agujeros oscuros sobre un fondo claro. Los agujeros que parecen lavados no suelen causar ninguna molestia.

el El patrón circular también es un elemento crucial. añadió Bibiton. Por ejemplo, las imágenes de hojas de palma contienen áreas similares de luz y oscuridad, pero no asustan a la gente.

Por esta razón, Bibitone no confía en que la tripofobia sea susceptible de intervenciones psicológicas como la terapia cognitivo-conductual.

La solución más sencilla es simplemente evitar estas imágenes siempre que sea posible. De hecho, me dijo Pepitone, los estudiantes de su laboratorio decidieron no participar en proyectos de tripofobia debido a sus reacciones.

Si vieras la imagen en otro contexto, probablemente no te inmutarías.

No encaja perfectamente con ningún diagnóstico psiquiátrico. Para ser diagnosticado con una fobia de acuerdo con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, una guía que los médicos utilizan para diagnosticar los trastornos de salud mental, el miedo o la ansiedad acerca de un desencadenante en particular debe ser lo suficientemente fuerte como para causar angustia significativa o deterioro funcional. .

La tripofobia es un gran ejemplo de la forma en que todos vemos e interactuamos con el mundo de manera diferente. La misma información visual resulta angustiosa para algunas personas, pero no para otras. Ahora piense en las muchas afecciones médicas que pueden no ser aparentemente obvias, como las migrañas o el COVID prolongado, donde los desencadenantes en el entorno cotidiano pueden no molestar a los demás en absoluto. Para muchas personas, resulta frustrante luchar constantemente para que les crean y les escuchen.