“Por qué decidí ir a las trincheras” – El Tiempo

“Decidí ir a las trincheras en lugar de quedarme en casa. Esta será mi contribución a la paz.” A través de una publicación en Instagram, Pupo anunció a sus fans su inminente viaje a Rusia, donde el 15 de marzo grabará un especial de televisión llamado “Pupo and Friends” en el Teatro Kremlin. Este evento marca su regreso. a la arena rusa, donde siempre logró un gran éxito.

“Me mudo con todos los músicos, técnicos y periodistas a Moscú por una semana. El 15 de marzo grabaré en el Teatro Kremlin un especial de televisión titulado “Pupo and Friends”. Será mi humilde contribución para la paz. En lugar de quedarme tranquila y cómoda en casa, decidí ir “a las trincheras”. Los motivos que llevaron al cantante a tomar esta decisión no son de carácter económico ni “el deseo de ser más famoso y querido”. No necesito ni uno ni el otro. Lo hago porque tuve un sueño. Soñé que una canción, una canción sencilla, iluminaba la mente de dos hombres. Dos hombres que no tenían nada en común excepto su pasión por esa canción. El sueño terminó con los dos cantando el coro juntos, y después de estrecharse la mano, su pueblo volvió a ser hermano”.