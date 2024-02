Dargen D'Amico es interrumpido por Mara Venere en Domenica In mientras habla de inmigrantes. Protesta de la oposición

Tras el llamado “Alto al genocidio”. amado Desde el Teatro Ariston, que provocó reacciones, aplausos y ataques, el episodio de ayer del programa domingo en. El protagonista esta vez. D'Argin D'Amico Con su discurso sobre la inmigración. Ante las preguntas de los periodistas sobre el tema de su canción “Onda Alta”, el locutor lo interrumpió y lo despidió. Mara Venere“Pero esto es una fiesta y no hay tiempo para abordar un tema tan importante”.

Tras el llamamiento de Ghali durante la última noche del Festival Sarimo, y con la intervención del embajador israelí, que no aprobó la salida del rapero del escenario “aprovechando la difusión del odio”, el debate de opinión continúa. La oposición está enojada. El Partido Demócrata reafirma que “la libertad de expresión de los artistas es sagrada y debe ser respetada” al tiempo que pide la dimisión del director general roberto sergio Quien ayer expresó su solidaridad “con el pueblo de Israel y las comunidades judías”. Hay quienes repiten que “la opinión se ha convertido ahora en el megáfono del gobierno”. Georgia Meloni“.

Vener-Dargen D'Amico

Durante el episodio de Domenica In posterior a San Remo, Mara Venier detuvo a D'Argen D'Amico mientras hablaba de inmigración. “El dinero que se paga por el trabajo de los ciudadanos extranjeros en las residencias de la seguridad social italiana es mayor que el que se gasta en hostelería”, afirma el cantante tras explicar el significado de su canción del concurso Ariston. En ese momento, Venier interviene y lo interrumpe diciendo: “Estamos aquí para hablar de música y divertirnos. “Son temas importantes pero necesitamos tiempo para profundizar en ellos y no podemos hacerlo con unas pocas palabras”. Luego, tras lanzar a la siguiente invitada, Clara, se acercó a los periodistas y, pensando que el micrófono estaba apagado, Les dijo: “Entonces me estáis avergonzando”.

Comunicado de prensa de la Rai leído por el Fener

Pero esto no terminó aquí. La declaración emitida por la empresa, después de que el embajador israelí protestara contra las palabras de Ghaly desde el escenario, también fue analizada y leída por Mara Fener, quien “sólo se solidariza con Israel, olvidando a todos esos civiles que están siendo masacrados en Gaza”. . Rai se ha convertido ahora en el megáfono del gobierno de Giorgia Meloni y sus líderes están inevitablemente aliados con él”, comentó el diputado demócrata toscano y secretario del Partido Demócrata. Emiliano Fossi También exige la dimisión del director general Rossi. Al Ministro de Asuntos Exteriores Antonio TajaniPero este no es el caso. “Los mensajes siempre deben estar a la misma distancia. El primer día faltaba el mensaje de protección de rehenes. Ayer por la tarde hubo una intervención de Mara Venier que leyó una declaración de Sergio, lo que reequilibró la situación. El primer día parecía como si fuera una elección “Sólo un lado, y el segundo estaba más equilibrado, y devolvía el equilibrio a una posición que sólo se inclinaba hacia un lado”.

Caso Ghali, el CEO de Ray responde al embajador israelí: Mara Fener lee su carta

reacciones

El manejo de Al-Rai del delicado tema provocó reacciones de los partidos de oposición. “Lo que pasó es peligroso. Primero la obra maestra y luego la censura en el mismo programa, Dominika In sobre Ray Ono”, ataca Sandro Rotolo, Oficial de Información del Partido Demócrata. Los miembros del Comité de Vigilancia de la Música de la Rai afirman que “la libertad de expresión de los artistas es sagrada y debe ser respetada. Ayer asistimos a una mala página en el canal Rai con el director ejecutivo que se levantó para juzgar el contenido de la canción y lo que el artista “La cuestión no es la condena de la masacre del 7 de octubre lo que nos une a todos, como nos ven a todos unidos para exigir un alto el fuego humanitario en Gaza, sino que es el respeto a los artistas y la preservación del pluralismo en el servicio público, la discriminación y privilegio de roles, y el cumplimiento del código de ética, del contrato de servicios y de Tusma. La publicidad no tiene derecho a entrar. En los contenidos, incluso en primera persona, interpretando arbitrariamente anuncios o representaciones artísticas e imponer la lectura de una declaración personal en la televisión en directo para que los italianos sepan lo que piensan”.

Este concepto también fue repetido por el representante del Partido Demócrata, Alessandro ZahnPresidente del Partido Demócrata por los Derechos: “La página negra de Ray en Dominica Inn, escribiendo un mensaje de paz, mostró toda la debilidad de este sistema de poder”.

En las redes sociales, el asesor de opinión dijo: francesca breaExpresa su “solidaridad con las 1.200 víctimas israelíes del 7 de octubre y las 30.000 víctimas palestinas, el 70% de las cuales son mujeres y niños”. El papel de la televisión pública es garantizar el acceso a una información gratuita, completa y veraz. Y para proteger la libertad de expresión artística. La opinión pertenece a todos los ciudadanos y debe proteger enérgicamente la plena libertad de expresión y expresión artística. Más aún cuando es el evento televisivo más visto en el país”.

Presidente del Comité de Supervisión del Riego Bárbara Florida Del Movimiento Cinco Estrellas: “El Festival de San Remo es la máxima expresión de la canción italiana y cada artista debe sentirse siempre completamente libre de expresar sus opiniones, con respeto para todos. Esto es lo que Ghali y otros artistas han hecho. Amadeus y Ray han garantizado Esta libertad y esto debe ser reconocido. Ninguna presión externa puede limitar la libertad de expresar las opiniones de todos, especialmente en el ámbito del servicio público. Rai siempre ha seguido la tragedia del 7 de octubre y le ha dado un amplio espacio, y siempre ha recordado a los rehenes israelíes. En su información y en su profundidad, el director general de Rai hizo bien en expresar su solidaridad con Israel, pero su papel, a diferencia del papel del artista, le exigía expresarse del mismo modo también hacia las víctimas civiles palestinas de la guerra en Gaza. Y esto es lo que hizo para que esto no suceda – continúa Floridia – es responsabilidad de quienes ocupan un rol institucional equilibrar. Si bien su intervención parecía destinada a estigmatizar la libre expresión de las opiniones de algunos artistas, está claro que éste no es el espíritu del servicio público y que la empresa no puede adaptarse de esta manera a un debate de este tipo sobre un tema tan serio y delicado.

Para el portavoz nacional de Europa Verde Angelo Bonelli Y secretario de la izquierda italiana Nicola FratoianniLos diputados de la Alianza de Izquierda Verde dijeron: “Sería apropiado en este momento que el director general de Rai, Roberto Sergio, también hiciera una declaración de solidaridad con el pueblo palestino que, después del terrible ataque terrorista lanzado por Hamás el pasado 7 de octubre, ha sufrido durante Estos meses han sido una pérdida inaceptable”. Para 28.000 civiles inocentes. La vida de cada civil y de cada niño y niña palestinos es preciosa, y su muerte no merece ser ignorada”. Se dirigen directamente a Mara Venier: “Únase a este llamamiento, porque la vida humana debe ser honrada sin distinción, sin muertes de Serie A o Serie B, y “Domenica In” es transmitida por todos los italianos”.

Muccino publica la bandera israelí en las redes sociales

La polémica suscitada por la aparición de Ghali en el escenario de Ariston no sólo afecta a la política, sino también al mundo del espectáculo. Gabriel Muccino Publica en Instagram una foto de la bandera israelí con el himno de Mameli de fondo, que parece burlarse de la posición de Rai respecto al conflicto en Oriente Medio. La publicación recibe un 'Me gusta' desde el perfil oficial de Nigramaru Y Alejandro di Battista “Muy bien”, escribe.