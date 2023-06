¿Por qué da mala suerte regalar cuchillos? Esto es lo que podría pasar si lo haces

Dar algo a un pariente, amigo o familiar es un gesto muy amable y apreciado, aunque los regalos no siempre son bienvenidos. Sin embargo, para evitar el disgusto de quienes compraron el regalo, fingen que les gusta. O, en otros casos, se le da a su vez a otra persona. Además de los gustos personales, hay regalos que nunca se deben comprar, porque están asociados a la superstición. Entre la variedad de regalos que no se deben elegir, se encuentran los cuchillos.

¿Qué simbolizan los cuchillos?

el cuchillodesde la antigüedad, es un símbolo Gran respeto, así como la fuerza. Se usó como archivo. un arma Para defenderse a sí mismos ya los paterfamilias que lo poseyeran, todos considerados dignos de respeto e igual respeto. Incluso los funcionarios públicos podrían tener un cuchillo como prueba superioridad. En resumen, los cuchillos estaban relacionados Virilidad Y autoridad de quienes las poseían y sin duda eran cosas de gran valor.

Porque no tienes que renunciar a los cuchillos.

Deshazte de los cuchillos No es una buena idea en absolutopor dos razones muy concretas: la primera es que se piensa que es publicitable Afectar negativamente Relaciones interpersonales, como la relación entre el donante y el receptor, la amistad o la relación de parentesco o apego. Y en segundo lugar, la donación de cubiertos es una fuente de Mala suerte y es posible Malentendidos y peleas entre personas.. Además, puede transformar hiriente doy uno Sin embargo, si tu mejor amiga se va a casar, por ejemplo, y quieres regalarle un juego de vajilla, incluidos los cubiertos, tendrás que cambiar el regalo por dinero. No te asustes, no es un número extravagante, todo lo contrario, solo necesitas uno. tiburón. De lo contrario, ¿qué regalo sería?

Supersticiones en otros países del mundo

Ahora veamos cuáles son las creencias comunes relacionadas con diferentes países del mundo. Curioso por saber eso, V.I. FinlandiaPara pedirle matrimonio, el “amante” le clavó un cuchillo cama de su amada, y si ella no lo sacaba de allí, el matrimonio estaba garantizado. en Reino UnidoMás bien, era necesario dar medio marrón Al donante a cambio de cuchillos. en América Latina y en Porcelana, regalar cuchillos es sinónimo de romper amistades, por lo que no es nada recomendable. en Japón, los cuchillos, según las creencias, son fuente de desgracias y se utilizan para ahuyentar a los malos espíritus. Además, cuando tienes un cuchillo como regalo, tienes que hacer paquete de regalo con interior tiburón para dar al donante.

Países de Asia Central: los cuchillos son regalos de bienvenida

Acabamos de ver que en diferentes partes del mundo no es costumbre donar cuchillos pero hay una excepción. este es dolAsia centralDonde el cuchillo es un regalo Gran valor Y caro también. Se cree que el cuchillo puede protegerse de enfermedades y situaciones desagradables. Entonces, por estas razones, hay un regalo que es más que bienvenido y apreciado por la mayoría de las personas.

¿Alguna vez le has dado cuchillos a alguien? ¿Conoces estas supersticiones? ¿Le crees?