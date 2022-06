Pogmentary, Pogba y Rechazo de United Millions: ‘No valen nada’

Llamada telefónica con Raiola

El fiscal recientemente desaparecido se dirigió a su defendido: “Pablo, estás en una situación muy especial. No tienes idea, no tienes idea…En ese momento, el mediocampista entendió de inmediato el tema y preguntó:¿Manchester United hizo una segunda oferta?“.”sí – respondió Raiola – Y solo quieren que te quedes. Para mí, sin embargo, el espectáculo no refleja esto. Les dije: “Si quieren que se quede, no hagan esta oferta”. Voy a hacerles entender que si realmente quieren que te quedes contigo y quieren construir un negocio a tu alrededor, esta vez tienen que actuar de manera diferente y poner dinero sobre la mesa.“.”hacen trampacomentó Pogba.¿Cómo le dices a un jugador que lo quieres absolutamente y no le das nada? Nunca he visto tal cosa antesDe hecho, la propuesta de los Red Devils habría elevado a un nivel superior el contrato de Pogba (que ya está en lo más alto de la Premier League), lo que Consideró la oferta “desierta”, como para enviar una señal de que no había posibilidad de supervivencia y que el dinero no valía nada para él.. Pese a ello, Pogba agregó que el Manchester United siempre permanecerá en su corazón: “siempre sera asi“.