La Gazzetta dello Sport: “Lukaku e Inter están listos para pagar la cesión. La tarjeta de Dumfries es crucial”

parecía imposible Romelu Lukaku puede volver aEnterrarEn cambio, hoy es una posibilidad tangible. Nunca como esta vez, las partes están convencidas de que hay espacio y tiempo para recorrer juntos este camino, aún angosto. Como he mencionado Gazzetta dello sport, los nerazzurri están dispuestos a aprovechar la oportunidad y recuperar al belga en calidad de préstamo, aunque sea costoso. El atacante ya habló con Boehly, top chelseaY se enfrentó a Tuchel, el entrenador, pidiéndole “liberarlo” y sacarle el gol al Chelsea. Por supuesto, no por una cesión gratis, pero esto ya no asusta al Inter, que también está listo para fusionarse Denzel Dumfries, un jugador interesado en el Blues, en negociaciones. En teoría, serían dos procesos distintos, y en la práctica se ejecutarían en caminos paralelos. Y aquí exactamente las fiestas parecen estar apagadas, a pesar de que suenan los teléfonos.

La valoración del club holandés es de 40 millones de euros, lo que es necesario para desbloquear esta práctica, mientras que para el inglés es de 25 millones de euros. El Chelsea ha dejado claro, sin embargo, que está satisfecho con una cifra menor de la tarifa de depreciación anual de 24 millones, especialmente si alguien repara el ala derecha. La semana que viene será la más importante: o Lukaku aterriza en Milán, o se despide del sueño Romelu-bis.