Naciones Unidas es solo una organizacion vestíbulo Y útil para Distribución de pensiones“, Agencia Atómicael Cruz Roja Y indultoEn cambio, sería mejor si no existiera. La persona que pronuncia estas palabras no es uno de los muchos dictadores en el poder en el mundo. No El presidente ruso Vladimir PutinDe esto le acusan algunas de estas organizaciones crímenes de guerraY también porque esto a menudo resulta en que sean silenciados en casa o incluso expulsados. Ni siquiera era seguidor del comandante en el campo de batalla. El KremlinMiembro de wagner O chechenia Ramzán Kadyrov. Esto es lo que dijo en cambio el asesor del presidente ucraniano: Mykhailo PodolyakEn una entrevista con el canal ucraniano de YouTube. Vlast contra Vlashenko.

Sin duda son los medios los que el asesor debe tener en cuenta. Volodímir Zelenski Estaba comunicando: se dirigía principalmente al público interno y, como también ocurre en las declaraciones de Vladimir Putin o del propio presidente ucraniano, el mensaje dirigido a sus conciudadanos adquiere a menudo un carácter especial. Tonos más decididos y notorios En el contexto del conflicto en curso. Dicho esto, Podoliak no podía ignorar que sus declaraciones seguirían siendo recogidas por la prensa internacional. Y las acusaciones en su contra Naciones Unidas En primer lugar, fueron muy duras: la ONU, dijo, era “sólo una organización de relaciones públicas, para ejercer presión y hacer que quienes ocupan puestos administrativos ganen mucho dinero para la jubilación”. Explicó que sus palabras fueron motivadas por declaraciones de funcionarios de la ONU quienes, afirmó, dijeron que no habían recopilado pruebas para su identificación. Genocidio Lo que está pasando en Ucrania.

Podolyak añadió: “Los sentimientos que las Naciones Unidas despiertan en nosotros siempre serán negativos”. Pero no se quedó ahí, pues en el caldero de los imputados el asesor decidió incluir también a otras organizaciones involucradas en este asunto. UcraniaY también en apoyo a los vecinos: “Me gustó Agencia Internacional de Energía AtómicaCruz Roja, Amnistía Internacional. Todos ellos Organizaciones falsas Eso obstruye nuestras mentes con eso. Calificaciones totalmente basura. “Si él no hubiera estado allí, algunos de los problemas podrían haberse resuelto mejor”.