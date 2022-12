Plusvalías de la Juventus y muchas ‘pequeñas’ operaciones en el punto de mira: los que luchan en la Serie C y los que juegan en Kosovo | primera página

El pasado jueves, el Ministerio Público Federal solicitó la anulación de la sentencia de la Corte de Apelaciones de la FIGC. Y había absuelto a la Juventus y a otros 8 clubes el pasado mes de mayo de la investigación relacionada con las plusvalías. La audiencia en la que los bianconeri y el resto de clubes implicados sabrán si el caso se reabrirá oficialmente tras los nuevos e importantes elementos disponibles el 20 de enero. Pero, ¿cuáles son las operaciones que se realizan bajo la lupa? NoNo solo hay maxi negociaciones como la del Barcelona en el intercambio de Arthur Pjanic, la de la Roma entre Spinazzola y Pellegrini O la famosa llegada de Rouvella a Turín por 18 millones con Portanova y Petrelli, que se marcharon al Génova por 10 y 8 millones respectivamente. Las operaciones con bajo impacto mediático que involucran a jugadores (a menudo menores) también están bajo investigación. Compraron o pagaron millones pero hoy juegan en las ligas menores o luchan en sus equipos.

Operación “Voz” – En 2019, la Juventus vendió a Odero a la Sampdoria por 20 millones. En relación con este traslado, según los fiscales, podría haber habido Cedido al Turín Peters y Molly por un total de 7,5 millones. Este último milita en la Serie C de Catanzaro donde, sin embargo, sólo ha disputado una temporada en la temporada según recuerda la Gazzetta dello Sport durante Peters regresó a la Juventus después de un acuerdo de préstamo fallido en Standard Liège.

EJE TURÍN-SUIZA – Múltiples operaciones de la Juventus con clubes suizosel. Kameraj y Macek se mudaron a Lugano por poco más de 2 millones. El primero ahora juega en la Serie A, Italia. El curso inverso de Masciangelo, actualmente en Benevento y el de Vlasenko, ahora en Rijeka, pagó un total de 2,8 millones. Luego canjeó Longuyi Monzialo por 2,5 millones. Con Sion, en cambio, estaba el proceso que condujo a Turín. Kotter por 5 millones y Anderson en Suiza (luego pasó a la Liga Danesa). Por último, el traspaso de Ceni al Basilea por 4 millones con Hajdari que se fue a la Juventus y ahora está cedido en el Lugano.

intercambios entre los grandes -“No son los jugadores involucrados (hasta ahora) sino los equipos. Primero, el intercambio con el Barcelona entre Matthews Pereira (hoy en la segunda división española) y marx mendesque la Juventus envió cedido al Estoril. Más tarde la operación con el Manchester City que vio llegar a Turín a Félix Correa (estimado en más de 10 millones) y la llegada de Pablo Moreno a Inglaterra. Este último no encontró hueco en el Marítimo, penúltimo en el Campeonato de Portugal mientras que Correra volvía a Turín tras ser cedido al Parma.

Y en Italia… – quedarse en cambio en Italia, Luria se mudó a Pisa por 2,5 millones; La llegada de Juri procedente de la Toscana le costó un poco más a la Juventus. Luego entré en el trato con Parma con Lanini (ahora en Reggiana en la Serie C) y Minnelli (ahora en Francavilla). Volviendo a la Sampdoria en cambio, Los bianconberry compraron a Vrioni por 4 millones, con Francofonte, Stupa y Gerbi que tomaron el camino contrario y ahora están en la Serie C.. Por último, Parodi (1,3 millones) y Di Marino (1,5 millones) con el Pro Vecelli, que hoy están en C con Fermana y Pescara.

