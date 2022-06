PlayStation Store, las mejores ofertas en juegos de PS5 y PS4 con PlayStation Indies

La iniciativa promete ahorros de hasta un 75% e incluye una gran cantidad de títulos: De Aventura Extraordinaria Pioneros de la psicología 2 Para una irresistible plataforma de juegos de acción al estilo de los dibujos animados cabeza de copa de dolorosa supervivencia Chernóbil Al RPG y la acción al estilo cyberpunk Embarque ¡Aquí está nuestra selección de ofertas que no debe perderse!

ellos no paran ofertas sobre mí Tienda Playstation Mientras continúan los descuentos dobles de los que hablábamos la semana pasada, PlayStation Indies también regresa a la plataforma digital de Sony, con una serie de descuentos imperdibles en Juegos de PS5 y PS4 Hecho por equipos de desarrollo independientes.

El resultado final es una experiencia a menudo evocadora, con un excelente diseño de niveles, un segmento narrativo muy poderoso, fascinante y profundo, así como Tocar Esto no alcanza sus laureles y es capaz de ofrecer Variedad increíble : Todas las cosas de las que hablamos en nuestra revisión de Psychonauts 2.

Es un verdadero viaje mental lo que Double Fine Productions ha preparado para esta maravillosa secuela que he aprovechado para mostrar de vez en cuando. Situaciones inusuales y diferentes. así como mecanismos que cambian y revelan conocimientos sorprendentes, a medida que nuestro personaje gradualmente adquiere nuevas y poderosas habilidades psíquicas.

50% de descuento por lo tanto El precio más bajo de la historia para Psychonauts 2 (PS4, 29,99 € en lugar de 59,99), la atractiva aventura firmada por el genio Tim Shafer Lo que nos lleva de nuevo a liderar a Raz justo después de los eventos de The Rhombus of Ruin, con un joven agente de Psychonauts capaz de liberar al capitán, Truman Zanotto, y llevarlo a casa.

cabeza de copa



Cuphead, uno de los jefes de campaña está luchando

A la espera de la inminente expansión ahora The Delicious Last Course y sus novedades, que tuvimos la oportunidad de conocer en el Summer Game Fest 2022, Cuphead (PS4, 13,99 € en lugar de 19.99) otra vez Actualización funcional En PlayStation Store y una vez más alcanzando su precio más bajo, con un 30 % de descuento que definitivamente debería hacerte notar: si estabas esperando la oportunidad de hacer tuyo el juego, esta es la oportunidad.

La plataforma de trabajo creada por Studio MDHR ahora necesita muy pocas presentaciones: tiene la belleza que indica caricaturas antiguasEl juego nos pone al mando de dos divertidos personajes con cabeza de copa que, de hecho, se dedican a disparar y saltar a través de una serie de niveles cada vez más difíciles, que incluyen desafiantes batallas desafiantes. Más detalles en la revisión de Cuphead.