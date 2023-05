Planet of Lana, una revisión de una aventura cinematográfica de ciencia ficción ambientada en un maravilloso mundo alienígena

Es un videojuego simplista de Planet of Lana sin coleccionables misteriosos, ubicaciones opcionales para explorar o muchas armas. Lana es una niña indefensa, pero gracias a la cooperación del pequeño Moy logra superar todos los desafíos que existen en Novo, un maravilloso mundo bañado por el sol en el que crece abundante vegetación. No faltan los homenajes a las experiencias clásicas en el género de aventuras cinematográficas, entre ellas Another World, pero Planet of Lana logra diferenciarse gracias al increíble cuidado que el equipo pone en diseñar cada aspecto del juego.

Las premisas y el desarrollo de la trama de Planet of Lana están lejos de ser originales del ámbito de la ciencia ficción (videojuegos, etc.), pero las técnicas narrativas mantienen vivo el interés del jugador durante toda la aventura, a la par que unas cinco horas . Solo hay un tipo de coleccionable que resulta de especial interés para quienes deseen profundizar en la historia de los orígenes del planeta Nouveau; Además, pronto llegará la entrada de un personaje en concreto. La historia y el juego toman direcciones inesperadas. . Hablamos de Mui, un pequeño animal parecido a un gato negro, que inicialmente fue aprisionado por los robots y luego liberado por Lana, quien demostrará ser una aliada incomparable en la caza de los robots que secuestraron a Elo, revelando los secretos del planeta. y sobreviviendo a sus trampas.

Como toda aventura cinematográfica que se precie, Planet of Lana es un juego Alternativamente lleno y vacío de trepidante jugabilidad y secuencias andantes capaces de hacernos adivinar el pasado y el presente de un mundo verde y exuberante, donde el hombre parece más un arco que una existencia permanente, y con una invasión al estilo War of the Worlds como telón de fondo para Lana y la caminata continua de Moy.

La jugabilidad de Planet of Lana se basa en un diálogo entre las habilidades humanas de Lana (trepar, correr, saltar y esconderse) y las de los animales Mui. Su comunicación se da a través de Órdenes verbales de Lana ; En este sentido, los desarrolladores de Wishfully han creado un idioma personalizado Simple e intuitivamente comprensible. Sin embargo, es curioso ver a Moy completamente en consonancia consigo mismo en los primeros compases después de ser liberado por Lana, para luego convertirse en una especie de títere que no hace más que seguir las órdenes del héroe: la elección es comprensible a la luz de proporcionar plena agencia al jugador, y pidió resolver acertijos que requieren un manejo cuidadoso de los movimientos de Lana y Mui, pero que, en la práctica, está en desacuerdo con la forma en que se presenta a la mascota valiente y completamente capaz. fases iniciales.

bajo un sol extraño



Llanuras, cuevas, desiertos y playas: en su corta duración, Planet of Lana permite al jugador explorar una gran variedad de entornos bellamente diseñados.

Decíamos al principio que Planet of Lana ha evolucionado de forma bastante consistente en relación a su idea inicial, y se ha condensado admirablemente en una obra de arte que aún hoy puede usarse para “desglosar” los elementos definitorios de la aventura. , tanto desde una perspectiva visual como de juego. La relación entre Lana y Mui siempre está en el centro de la escena, incluso en las etapas en las que las dos se ven obligadas a separarse; Planeta Novo Estéticamente inolvidable, en algún lugar entre la belleza por excelencia de otro mundo y la exuberancia de una película de Studio Ghibli. Los elementos de los diferentes niveles del escenario no son para nada intrusivos para ver lo que sucede en la pantalla, y realmente ayudan a centrar la atención en componentes que son útiles para resolver acertijos y entender las historias, y nunca se explican con palabras. pero siempre están encomendados a cualquier lugar y la interacción con los habitantes (e invasores) del planeta son capaces de expresarse de manera no verbal.

Esto no quiere decir que las palabras no sean importantes, todo lo contrario. El loco estudio que hizo Diseñador jefe de sonido Francesco Amiglio y por el equipo de voz, que es capaz de centralizar la comunicación entre Lana y Mui en cualquier situación: si hay un robot cerca, las órdenes de la niña serán un simple susurro, roto por un grito en algunos momentos de especial excitación; Por otro lado, si no hubiera peligros a la vista, la voz de Lana resonaba, y los dulces versos de Mui resonaban sin miedo en los espacios que cruzan los dos. Ya sean llanuras, cuevas o entornos significativamente hechos por el hombre, los escenarios ambientados por Wishful siempre sorprenden por su belleza y coherencia en la dirección artística, también gracias al acompañamiento que proporciona. Buena musica de Takeshi Furukawa (Ex compositor de la banda sonora de The Last Guardian).



Planet of Lana es una obra maestra desde el punto de vista del diseño visual y sonoro, siempre logrando destacar por su cuidado tonal y direccional.

Esta imagen de excelencia se complementa con un sector técnico libre de vicios o defectos, con una Limpieza envidiable en la realización de los movimientos de los personajes. y sus interacciones con los elementos del medio ambiente. Hay uno Traducción al italiano, naturalmente limitado solo a las indicaciones de comando (ausencia, como se mencionó, traducción de muy pocos diálogos presentes). Señalamos la falta de opciones de accesibilidad y reconfiguración de controles por el momento: los desarrolladores han informado que todo se agregará más adelante.