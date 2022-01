Peter Bogdanovich, director de “Paper Moon” y “The Last Show” ha fallecido – Corriere.it

Desde Paolo Merigetti

El gran director, guionista y verdadera leyenda de Hollywood, murió de causas naturales en su casa de Los Ángeles. Por The Last Show, protagonizada por Jeff Bridges, fue nominada a un Premio de la Academia al Mejor Director.

el saltar en el cine Hacer es inevitable y pasar Fábrica Escrito por Roger Corman, que cubre todos los roles (incluidos “Reeditando”Filmando escenas adicionales con Mami Van Doren A Película soviética ciencia ficción), debutó en 1968 con “Objetivos”, donde Boris Karloff se interpreta prácticamente a sí mismo: un actor de terror hacia el final de su carrera. pero es con “Última oferta” Impuesto por Bogdanovic, una historia Ciudad de texas En los años cincuenta del siglo pasado, donde yo Sueños y el aventuras apasionado entrelazarse concierre inminente lo único Cine de la ciudad (que su último show Solo puede ver la película Red River de Hawks). La pelicula ha sido traída victoria por la crítica estadounidense (ocho nominaciones, merecido oscar: Actor y actriz no son héroes) pero tal vez por eso atacaron severamente De los franceses que pueden haber visto director de cine capaz de competir con sus “autores” por ello dominio En el el paraiso subordinar Cine.

Y así, sus últimas películas, tal vez un poco agobiado con deudas Deseo de ser un saludo el cine clasico, terminaron recibiendo una bienvenida menos victorioso Sobre todo, no lo recojas consentimiento Para el público, especialmente en Hollywood sagrado: “¿Pero papá te envía solo?” (1972) con Ryan O’Neal y Barbra Streisand todavía capaces de ser Tributo adivinar a “¡Susanna!” Escrito por Hawks y “Paper Moon” (1973), que ganó Oscar para el principiante Tatum O’NeillCuenta una historia niñita acompañamiento papá haciendo trampa (Ryan O’Neill, su verdadero padre) enAmérica rápidoEntretener. Sin embargo, el peligro es de Exagerar con que espíritu de citaY al día siguiente también “Daisy Miller” (1974, basado en Henry James, con Cybill Shepherd, en ese momento la compañera de un cineasta) luchando por no deslizarse enholográfico. Pero es de “El amor finalmente llegó” (1975) y luego “Vieja América” (1976) y “Saint Jack” (1979) yinspiración cinematográfica La puesta en escena ya no se activa ni cae a un nivel juego inútil Desde se refiere a mi citas que el público lucha por comprender.