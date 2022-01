La respuesta es un himno a la elegancia.

Pelin, que busca el amor verdadero pero (siempre) elige a los mismos amigos

Estar expuesto en las redes sociales es un arma de doble filo: lo conoces bien Belen rodriguez, quien durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con sus muchos fanáticos y Muchos enemigosQuién no desaprovecha la oportunidad de sembrar polémica frente a cada uno de sus posts.

Los comentarios negativos no se cuentan: entre los muchos elogios, tanto por la belleza de la corista, como por su simpatía, se pueden leer malicias de cualquier tipo, críticas y frases sazonadas. Pero de vez en cuando la bella argentina decide responder a estos comentarios, Dando una lección de elegancia para cada uno de nosotros.

Beilin, la respuesta que silencia a los que odian

en estos dias belin Está en Uruguay con su mejor amiga Patrizia Griffini de vacaciones En nombre de la relajación y la diversión.. Una oportunidad para labrarse momentos en los que solo piensa en sí misma en este delicado momento, después de los difíciles meses que la llevaron Estrecha relación con Antonino Spinalbes.

Entre un chapuzón en el mar y una foto en la playa, Rodríguez Publicar en Instagram Una serie de tomas realmente sensuales. En la cama mientras lee un libro. Por un lado, si la corista recibía muchos cumplidos (y no solo de los hombres), por otro lado, los que odiaban se desataban, argumentando Los disparos se consideran muy difíciles. e insultarla (en algunos casos) incluso severamente.

Belén suele tratar de no dar demasiado crédito a este tipo de comentarios y los ignora por completo. Sin embargo, hubo quienes provocaron su reacción, una auténtica lección de estilo.

De hecho, el usuario pensó bien en escribirle: “¿Pero cuándo bajarán c ** o y t *** y qué harás con tu vida?”. La respuesta de la corista es un aplauso, como demostraron más tarde los numerosos comentarios de apoyo de los fans: “Tengo una mente decente, gracias por la idea”. Un himno de elegancia, en un momento histórico donde cualquiera quiere ganar.

Beilin, crítica innecesaria

No es para todos mantener la mente fría y no comer. racha de odio Lo que a menudo se alimenta en las redes sociales: Beilin, sin embargo, tiene hombros anchos y, después de muchos años, ciertamente no se permite tener miedo. De salidas infelices Para algunos usuarios que, por accidente o involuntariamente, accedieron a su perfil.

Después de todo, esta no es la primera vez que Rodríguez se encuentra con el clásico “teclado negro”, es decir, aquellos que se esconden detrás de la pantalla de una computadora o teléfono inteligente, sintiéndose con derecho a decir lo que quieren: si se considera demasiado provocador, o una compra extravagante El precio o la actitud considerados inapropiados.

La corista sabe muy bien que su fama solo puede atraer comentarios negativos, y su belleza es la miel de los que odian, pero hay límites para todo: las irregularidades no son aceptadas de ninguna manera. Y si en unas circunstancias, como dicen, el silencio es de oro, en otras la respuesta es más cara, porque puede ser Una lección de la que todos podemos aprender.