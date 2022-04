Período de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X revelado | S y PC por el CEO de CI Games – Nerd4.life

Durante una reunión reciente con accionistas, Marek Teminsky, CEO de CI Games, afirmó que señores de los caídos 2 va a salir PS5 y Xbox Serie X | S y PC En el 2023. También nos enteramos de que el etiquetado del juego comenzará en la segunda mitad de este año y que el proyecto es el más ambicioso en la casa de desarrollo.

“Lords of the Fallen 2 es nuestro mayor proyecto”, dice Tymiński, quien luego agregó: “Comenzaremos la campaña de marketing en el tercer trimestre de este año y el lanzamiento del juego está programado para 2023. La producción va según lo planeado. ” Él ingreso En cuanto a la secuela que parece espíritus, será mucho más grande que el juego anterior, que costó unos 9,8 millones de dólares.



Lords of the Fallen, imagen promocional

Dado el momento del inicio de la campaña de marketing, no se excluye que se establezca una fecha de lanzamiento en la primera mitad de 2023. Pero eso es solo nuestra suposición.

Tymiński también ha revelado que el estudio está trabajando en un archivo Nuevo juego de la serie “Sniper” Y una nueva IP para sobrevivir, confiada al estudio ciego BatFields. No es descabellado escuchar sobre estos proyectos en los próximos meses, pero el CEO de CI Games dice que el enfoque por ahora es Lords of the Fallen 2.