El video muestra que es posible terminarlo sin caminar – Nerd4.life

ymfah, un YouTuber popular con más de 970 000 suscriptores, creó un video que explica cómo es posible. Completa Dark Souls 3 sin caminar. El desafío, además de mucha paciencia, requiere el uso de armas, habilidades y estrategias de exploración específicas.

Antes que nada, decidamos cuál Reglas básicas: No se puede hacer que el personaje de Dark Souls 3 camine, es decir, no puede usar entradas de movimiento (stick analógico izquierdo o WASD, ni siquiera otras teclas mediante reinicio, por supuesto). Todo lo demás está permitido, pero esta regla crea “problemas”. En primer lugar, no es posible realizar giros que requieran la dirección del movimiento. Tampoco se pueden usar escaleras que requieran movimiento de “arriba” y “abajo”.

Antes de llegar a este punto, el problema es simplemente Transferir. La solución de la ymfah es utilizar un arma corta, los cuchillos, que te permiten avanzar un paso con cada disparo. Además, tienen la capacidad de moverse rápidamente, lo que te permite realizar un movimiento en la dirección en la que estás mirando. Para cambiar de dirección, puedes usar el bloqueo o el arco de los enemigos, que al apuntar cambia la dirección en la que mira el personaje de Dark Souls 3.

El video es demasiado largo para comentar cada movimiento y cada estrategia de combate. En promedio, un personaje debe ser Explotar algunos “trucos” Como el envenenamiento de rango para eliminar enemigos específicos sin hacerlos agresivos, o usar hechizos y anillos para volverse casi completamente invisible y silencioso y derrotar a enemigos específicos. Además, Dark Souls 3 te permite superar caídas mortales si, al activar la magia anticaída, sales del juego rápidamente al tocar el suelo. En lugar de volver al fuego, reiniciar el juego te muestra dónde caíste, pero aún estás vivo.

Además, se puede utilizar habilidad especial Desde un arco para golpear a ciertos jefes desde fuera de la niebla, para eliminarlos de forma segura o, en un caso, bloquear su IA y poder entrar y derrotar al enemigo sin su reacción. Uno de los pasajes más difíciles conecta con la capital profana y la parte superior de Lothric; ambas áreas en Dark Souls 3 requieren el uso de una escalera para llegar. En este caso, ymfah, en conjunto con un segundo jugador que debería ser una versión invasor, usa un error – dicho trivialmente – que quita la gravedad del jugador y le permite usar los polígonos del entorno para cambiar su posición verticalmente y luego comenzar a volar y superando ciertas áreas, hasta que derrotes a un jefe subterráneo.

YouTube No le ganes a todos los jefes, especialmente los del primer DLC ya que hay demasiadas escaleras, pero en general pude vencer a la mayoría de Dark Souls 3 sin desencadenar ninguna entrada de movimiento. Esta es una hazaña notable, tanto en la práctica como porque requirió una investigación exhaustiva para encontrar estrategias viables.

