Pérez podría anunciar su retiro en el GP de México

Así que dicen algunos rumores interesantes. Sergio Pérez podría anunciar su retiro de la F1 desear Gran Premio de la Casa Propia, El GP de México Pero el agente del piloto de Red Bull ya ha respondido a estos rumores.

Red Bull aparentemente le ha dicho a Checo que será transferido en 2024, no respeta un contrato existente. La decisión parece haber sido comunicada al piloto durante la semana del Gran Premio de Japón. Esto puede, de alguna manera, explicar las sensacionales dificultades de México en Suzuka y Qatar.

El equipo de Checo (directores y patrocinador principal Escudería Delmex) inmediatamente empezará a mirar a su alrededor, pero despertará. Dos problemas principales Al buscar otro equipo:

No hay asientos disponibles El único equipo que tiene una plaza libre es Williams, que no ha mostrado ningún interés (una oferta sensacional en Aston Martin podría sustituir a Stroll, pero parece muy poco probable);

Los últimos 4-5 meses han sido muy perjudiciales para la reputación de SergioOtros equipos creen ahora que es demasiado "viejo".

Entonces Parece queDurante el descanso del fin de semana entre Japón y Qatar, Cheko y su equipo han llegado a su fin poner fin a su carrera en la Fórmula 1.

Se podrá hacer un anuncio durante el Gran Premio de México, en 3 semanas. Como la Escudería Telmex conoce esta información, probablemente los organizadores del Gran Premio de México también la sepan, así que podrán preparar algún tipo de material. Acto de despedida de Sergio.

La reacción del agente. Ella fue muy directa con X, comentando estos rumores con varios emojis de risa.

No hay información sobre la identidad de un posible reemplazo, y no es seguro que Pérez anuncie su retiro de la F1. No sucederá, pero si sucede…

